Комо постигна споразумение с Реал Мадрид за звездата Нико Пас

Комо постигна споразумение с Реал Мадрид за бъдещето на Нико Пас. Аржентинският талант ще остане в италианския клуб и през следващия сезон, след като двете страни финализираха сделката, пише “Corriere dello Sport”.

Испанският гранд първо активира клаузата си за обратно откупуване на стойност 9 милиона евро, а впоследствие Комо бързо договори нов трансфер, с който върна 21-годишния халф в състава си.

Според информацията именно Нико Пас е настоявал да остане при Сеск Фабрегас. Аржентинецът е впечатлен от амбициозния проект на клуба и има отлични отношения с испанския треньор, когото определя като една от най-важните фигури в развитието си.

Въпреки продажбата Реал Мадрид няма да загуби контрол върху бъдещето на футболиста. „Белият балет“ си запазва клауза за обратно откупуване, което показва, че клубът продължава да вярва в огромния потенциал на Нико Пас.

Така Комо успя да задържи една от най-големите си звезди преди дебютното участие на отбора в Шампионската лига.