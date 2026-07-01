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Антонио Конте готов на драстично намаление на заплатата, за да поеме Италия

Антонио Конте готов на драстично намаление на заплатата, за да поеме Италия

1 Юли, 2026 16:56 463 0

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Италианският футбол на кръстопът: Кой ще поеме националния отбор?

Антонио Конте готов на драстично намаление на заплатата, за да поеме Италия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След като Дженаро Гатузо напусна поста си начело на националния отбор на Италия след разочароващото отпадане от квалификациите за Мондиал 2026, в италианската футболна общност се разрази истинска буря от спекулации и очаквания. В центъра на вниманието попаднаха две добре познати имена – Антонио Конте и Роберто Манчини, които се очертават като основни претенденти за престижната позиция.

Изненадващо за мнозина, Антонио Конте е изразил готовност да намали наполовина досегашното си възнаграждение, което възлизаше на около 4 милиона евро годишно. Въпреки тази сериозна отстъпка, той все пак ще струва двойно повече на федерацията в сравнение с основния си конкурент Роберто Манчини. Това обаче не спира Конте, който е решен да се завърне начело на националния тим и да върне Италия на върха на световния футбол.

Ситуацията се усложнява и от последните рокади в ръководството на Италианската футболна федерация. След оставката на президента Габриеле Гравина, неговото място бе заето от Джовани Малаго. Предстои ключово заседание, на което ще се обсъждат не само изборът на нови вицепрезиденти, но и бъдещето на националния отбор – кой ще бъде следващият старши треньор и технически директор.

Въпросът кой ще поеме кормилото на „скуадра адзура“ остава отворен, но едно е сигурно – новият селекционер ще трябва да се справи с огромни очаквания и да върне Италия на пътя към големите футболни успехи.


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