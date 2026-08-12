Утре прокуратурата влиза в складовете на оръжейната компания „Емко“

Все още разследващите не могат да стигнат до мястото на взривовете в завод „Емко“. Причината за това е, че все още е възможно да има невзривени боеприпаси. Според информацията на прокуратурата, това ще може да се случи утре.
На огледа ще присъстват вещи лица от различни области, специалисти, технически помощници, които ще подпомогнат разследващия екип.
Засега са иззети записите от видеокамерите. Към този момент прокуратурата разследва палеж, който е предизвикал взривове, които са довели до опасност за живота и здравето на работници от предприятието. Констатирана е и опасност пожарът да се разпространи към околни имоти, както е на лице и унищожаване на имущество на значителна стойност.
Разследващите към този момент не изключват нито един от вариантите за избухването на пожара. Работи се по всички възможни хипотези. ДАНС също проверява версиите. Оказва се и съдействие от страна на ръководството на предприятието.
Допускат се версии за умишлено или непредпазливо внасяне на източник на огън или устройство, което би могло да предизвика огън. Друга версия е деструктивна промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода, довели до възникване на огън и последващ взрив. Освен това сред версиите, по които се работи, е и нарушение на правилата за охрана и безопасност на труда, свързани с производството, транспортирането и съхранението на този вид изделия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 въпросче
Коментиран от #9
08:31 12.08.2026
2 очевидец
Висш военен стратег, чието име бихте разпознали, поглежда сателитните изображения, разпръснати върху масата и казва нещо, което оставя цялата зала в мълчание.”Господа, ние вече не управляваме война. Управляваме погребение. Тези сателитни снимки показват нещо, което западните медии отказват да признаят. Руските сили тихо са установили примка около Одеса.”
Коментиран от #14
08:31 12.08.2026
3 Паткан
"Гръмна поредният склад, ама тоя път не е държавен – частен е, на Емилиян Гебрев. Същият тоя Гебрев, дето си тикаше боеприпаси за Украйна, докато уж бяхме неутрални. И складът му изгърмя от вътрешни причини. Ясно. 300 души бягат, BG-ALERT вие, ама няма външна намеса, няма човешка грешка – ама взривове има. И това не е първият му склад, дето гръмва – имало ги и през 2011, 2022, 2023, ама разследванията винаги зашли в задънена улица. Жалка държава, в която частни оръжейни търговци играят на война, политиците си затварят очите, а народа плаща със стрес и страх. Армията ни е за смях, политиците ни – за продан, а тия дето бутат оръжия за чужди войни, отговарят ли на някого? Ама кой да ги пита – те са си частни, нали?"
08:31 12.08.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Ресторант.
- Келнер,защо ТРИ сварени яйца са по-скъпи от три "бъркани яйца"❓Не е ли по-лесно да ги свари готвачът и не трябва ли да са по евтини ❓
- Така е. Но варените яйца можеш да ги преброиш ❗
08:36 12.08.2026
5 Емки семки
08:42 12.08.2026
6 Майстора
08:44 12.08.2026
7 666
08:59 12.08.2026
8 Пак Народа Ше е !
09:03 12.08.2026
9 Нещата !
До коментар #1 от "въпросче":Трябва Да се !
Подготвят !
И Да има Време !
Да се Види !
Кой е нашия Човек !
09:08 12.08.2026
10 За резултата
09:17 12.08.2026
11 Фори
09:29 12.08.2026
12 Летописец
09:39 12.08.2026
13 Боруна Лом
10:18 12.08.2026
14 Боруна Лом
До коментар #2 от "очевидец":БРАВО И АЗ БЯХ ТАМ И АЗ ЧУХ!И КВО ПРАЙМ С НАШИТЕ ЕВРОГЕЙЗЕРИ НОЕВЦИ И ШАЛАМАНОВЦИ?
10:20 12.08.2026