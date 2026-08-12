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Утре прокуратурата влиза в складовете на оръжейната компания „Емко“

Утре прокуратурата влиза в складовете на оръжейната компания „Емко“

12 Август, 2026 08:25 739 14

  • проверка-
  • прокуратура-
  • емко

Към този момент прокуратурата разследва палеж, който е довел до взривове

Утре прокуратурата влиза в складовете на оръжейната компания „Емко“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Все още разследващите не могат да стигнат до мястото на взривовете в завод „Емко“. Причината за това е, че все още е възможно да има невзривени боеприпаси. Според информацията на прокуратурата, това ще може да се случи утре.

На огледа ще присъстват вещи лица от различни области, специалисти, технически помощници, които ще подпомогнат разследващия екип.

Засега са иззети записите от видеокамерите. Към този момент прокуратурата разследва палеж, който е предизвикал взривове, които са довели до опасност за живота и здравето на работници от предприятието. Констатирана е и опасност пожарът да се разпространи към околни имоти, както е на лице и унищожаване на имущество на значителна стойност.

Разследващите към този момент не изключват нито един от вариантите за избухването на пожара. Работи се по всички възможни хипотези. ДАНС също проверява версиите. Оказва се и съдействие от страна на ръководството на предприятието.

Допускат се версии за умишлено или непредпазливо внасяне на източник на огън или устройство, което би могло да предизвика огън. Друга версия е деструктивна промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода, довели до възникване на огън и последващ взрив. Освен това сред версиите, по които се работи, е и нарушение на правилата за охрана и безопасност на труда, свързани с производството, транспортирането и съхранението на този вид изделия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 въпросче

    2 0 Отговор
    А защо не влиза днес?!

    Коментиран от #9

    08:31 12.08.2026

  • 2 очевидец

    5 0 Отговор
    Трябва да ви разкажа за един разговор, който се е състоял преди 3 седмици в бункер под Пентагона. Разговор, който няма да се появи в нито един официален брифинг, но който разкрива ужасната истина за това, което действително се случва в Украйна.

    Висш военен стратег, чието име бихте разпознали, поглежда сателитните изображения, разпръснати върху масата и казва нещо, което оставя цялата зала в мълчание.”Господа, ние вече не управляваме война. Управляваме погребение. Тези сателитни снимки показват нещо, което западните медии отказват да признаят. Руските сили тихо са установили примка около Одеса.”

    Коментиран от #14

    08:31 12.08.2026

  • 3 Паткан

    6 0 Отговор
    Брат, много важен детайл хвана! Наистина, складът, който гръмна край Трявна в село Белица, не е държавен, а е частен - на оръжейния концерн "ЕМКО", който се води на бизнесмена Емилиян Гебрев.



    "Гръмна поредният склад, ама тоя път не е държавен – частен е, на Емилиян Гебрев. Същият тоя Гебрев, дето си тикаше боеприпаси за Украйна, докато уж бяхме неутрални. И складът му изгърмя от вътрешни причини. Ясно. 300 души бягат, BG-ALERT вие, ама няма външна намеса, няма човешка грешка – ама взривове има. И това не е първият му склад, дето гръмва – имало ги и през 2011, 2022, 2023, ама разследванията винаги зашли в задънена улица. Жалка държава, в която частни оръжейни търговци играят на война, политиците си затварят очите, а народа плаща със стрес и страх. Армията ни е за смях, политиците ни – за продан, а тия дето бутат оръжия за чужди войни, отговарят ли на някого? Ама кой да ги пита – те са си частни, нали?"

    08:31 12.08.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор
    Който има с какво да мисли ще разбере❗
    Ресторант.
    - Келнер,защо ТРИ сварени яйца са по-скъпи от три "бъркани яйца"❓Не е ли по-лесно да ги свари готвачът и не трябва ли да са по евтини ❓
    - Така е. Но варените яйца можеш да ги преброиш ❗

    08:36 12.08.2026

  • 5 Емки семки

    4 2 Отговор
    Проблемите на България ще свършат, когато българите, турците или някой друг избеси всички комунистически крадци, ненаедници, ченгеджийската мафия и комсомолската камора.

    08:42 12.08.2026

  • 6 Майстора

    6 0 Отговор
    Да , така е .Няма как да се докаже какво е станало, но за да получиш застраховката е необходимо да има външна намеса.

    08:44 12.08.2026

  • 7 666

    6 0 Отговор
    Честито на застрахователя и на данъчните. Едните плащат без да знаят какво има. Другите пият студена вода.

    08:59 12.08.2026

  • 8 Пак Народа Ше е !

    5 0 Отговор
    Виновен !

    09:03 12.08.2026

  • 9 Нещата !

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "въпросче":

    Трябва Да се !

    Подготвят !

    И Да има Време !

    Да се Види !

    Кой е нашия Човек !

    09:08 12.08.2026

  • 10 За резултата

    3 0 Отговор
    ще се съди от партийната принадлежност на прокуратурата.

    09:17 12.08.2026

  • 11 Фори

    3 1 Отговор
    Искате ли да се хванем на бас , че прокуратурата ще каже че сандък сандък снаряди е седял на слънце в склад и се е самозапалил.

    09:29 12.08.2026

  • 12 Летописец

    4 0 Отговор
    Доколко олигарсите на мафията управляват България се видя когато въпреки забраната на българското правителство и министър Корнелия Нинова , продължиха да изнасят военна продукция за украинския режим . Съдбата ги наказа .

    09:39 12.08.2026

  • 13 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    АААА, ЯВНО ОХРАНАТА Е ВАРИЛА КОМПОТ ОТ ДЖАНКИ И НЯКОЯ ИСКА Е ПАЛНАЛА СКЛАДА?✝️🚀✝️

    10:18 12.08.2026

  • 14 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "очевидец":

    БРАВО И АЗ БЯХ ТАМ И АЗ ЧУХ!И КВО ПРАЙМ С НАШИТЕ ЕВРОГЕЙЗЕРИ НОЕВЦИ И ШАЛАМАНОВЦИ?

    10:20 12.08.2026

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