Утре прокуратурата влиза в складовете на оръжейната компания „Емко“

Все още разследващите не могат да стигнат до мястото на взривовете в завод „Емко“. Причината за това е, че все още е възможно да има невзривени боеприпаси. Според информацията на прокуратурата, това ще може да се случи утре.

На огледа ще присъстват вещи лица от различни области, специалисти, технически помощници, които ще подпомогнат разследващия екип.

Засега са иззети записите от видеокамерите. Към този момент прокуратурата разследва палеж, който е предизвикал взривове, които са довели до опасност за живота и здравето на работници от предприятието. Констатирана е и опасност пожарът да се разпространи към околни имоти, както е на лице и унищожаване на имущество на значителна стойност.

Разследващите към този момент не изключват нито един от вариантите за избухването на пожара. Работи се по всички възможни хипотези. ДАНС също проверява версиите. Оказва се и съдействие от страна на ръководството на предприятието.

Допускат се версии за умишлено или непредпазливо внасяне на източник на огън или устройство, което би могло да предизвика огън. Друга версия е деструктивна промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода, довели до възникване на огън и последващ взрив. Освен това сред версиите, по които се работи, е и нарушение на правилата за охрана и безопасност на труда, свързани с производството, транспортирането и съхранението на този вид изделия.