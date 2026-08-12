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Членове на могъщ мексикански картел се опитаха да купят оръжия в Чехия

Членове на могъщ мексикански картел се опитаха да купят оръжия в Чехия

12 Август, 2026 08:21 1 457 11

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  • оръжия-
  • халиско

На четиримата са повдигнати обвинения за трафик на наркотици и оръжия, както и за други престъпления

Членове на могъщ мексикански картел се опитаха да купят оръжия в Чехия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американските власти съобщиха, че са повдигнали обвинения на четирима членове на един от най-могъщите мексикански наркокартели, които се опитали да купят оръжия и боеприпаси в Чехия, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Четиримата членове на картела „Халиско – Ново поколение“ са били арестувани в Чехия през юни. Двама вече са екстрадирани в САЩ, а останалите двама очакват да бъдат предадени на американските власти, съобщиха представители на Министерството на правосъдието.

На четиримата са повдигнати обвинения за трафик на наркотици и оръжия и за други престъпления. Те могат да получат доживотни присъди.

Според американското министерство двама от обвиняемите се опитали да се сдобият с автомати, гранатомети и минохвъргачки, които да бъдат използвани срещу съперничещи картели, цивилни, полицаи и военнослужещи в Мексико. Оръжията е трябвало да бъдат разменени срещу фентанил или метамфетамин, предназначени за внос в САЩ. Не се съобщава кои са били доставчиците на въоръжението.

Миналата седмица американските власти обявиха, че са повдигнали обвинения и на няколко високопоставени представители на картела, и увеличиха до 100 млн. долара наградата за залавянето на негови ръководители.

Вашингтон обвинява „Халиско – Ново поколение“, че управлява особено агресивна международна мрежа за трафик на фентанил, кокаин, хероин и метамфетамин. Правителството на американския президент Доналд Тръмп е обявило картела за чуждестранна терористична организация.


Чехия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Щом са толкоз

    5 1 Отговор
    могъщи, за какво им е оръжие?

    08:25 12.08.2026

  • 2 Бизнес Инсайдър

    12 1 Отговор
    Могъщият наркокартел отдавна си е закупил каквито се сетиш оръжия от Украйна .

    08:26 12.08.2026

  • 3 Новото поколение е доста неориентирано

    7 2 Отговор
    Юрисдикцията на САЩ се простира по целия свят, особено в страните от ЕС. Малко по-наизток е трябвало да отидат. В Украйна, Молдова, сделката щеше да стане, а те - в Чехия. Нека гният при американците.

    Коментиран от #5

    08:28 12.08.2026

  • 4 Сбъркали са

    6 1 Отговор
    Адреса на търговците! Да са се свързали със зеленото. Щяха да получат натовски оръжия, докарани чак там, при тях. И щяха да ги разменят само за 1 тон прах за пране, който успокоявал, при случайно вдишване!

    Коментиран от #6

    08:31 12.08.2026

  • 5 Пич

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Новото поколение е доста неориентирано":

    Пълни глупости говориш!!! Всеки картели и партизански движения са създадени от ЦРУ, и никой не ги гони сериозно!!! С техните черни пари службата си попълва черните каси за черни операции!!! Одиозно изгърмява някой незначителен, защото все пак трябва да симулират борба с наркотрафика. А когато изгърми бос, просто сменят командването!!!

    08:35 12.08.2026

  • 6 Ъхъ

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сбъркали са":

    И тия като американците не изучават география! Сбъркали са Украйна с Чехия!🤣🤣🤣🤣

    08:36 12.08.2026

  • 7 Путин

    0 5 Отговор
    Аз ще им продам

    И кока ако искат ще им дам

    Ори мен всичко е законно щом е православно

    Коментиран от #10

    08:44 12.08.2026

  • 8 Що си играят с Чехия

    3 3 Отговор
    Та не дойдат направо тук.
    Гебрев ще ги посрещне с хляб и сол и не само Гебрев, а цяло стадо вмирисанитна барут и кръв кръвясали придворни на Бока- Шишоко и Рундьо космонавта!

    08:44 12.08.2026

  • 9 Малеййй,

    2 1 Отговор
    Ма много сте слънчасали.
    Не си направихте рани от чесане на езиците?

    08:46 12.08.2026

  • 10 Галя от посолствоТО

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Путин":

    Браво мой!
    За особено вярна и инициативна дейност за днес имаш $3 върху надницата.

    08:52 12.08.2026

  • 11 Гебрев истината

    3 1 Отговор
    От тук може да си купят всичко. После взривяваме некой склад за замитане на следите и задължително обвиняваме руснаците.

    09:30 12.08.2026

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