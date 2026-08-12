Членове на могъщ мексикански картел се опитаха да купят оръжия в Чехия

Американските власти съобщиха, че са повдигнали обвинения на четирима членове на един от най-могъщите мексикански наркокартели, които се опитали да купят оръжия и боеприпаси в Чехия, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Четиримата членове на картела „Халиско – Ново поколение“ са били арестувани в Чехия през юни. Двама вече са екстрадирани в САЩ, а останалите двама очакват да бъдат предадени на американските власти, съобщиха представители на Министерството на правосъдието.
На четиримата са повдигнати обвинения за трафик на наркотици и оръжия и за други престъпления. Те могат да получат доживотни присъди.
Според американското министерство двама от обвиняемите се опитали да се сдобият с автомати, гранатомети и минохвъргачки, които да бъдат използвани срещу съперничещи картели, цивилни, полицаи и военнослужещи в Мексико. Оръжията е трябвало да бъдат разменени срещу фентанил или метамфетамин, предназначени за внос в САЩ. Не се съобщава кои са били доставчиците на въоръжението.
Миналата седмица американските власти обявиха, че са повдигнали обвинения и на няколко високопоставени представители на картела, и увеличиха до 100 млн. долара наградата за залавянето на негови ръководители.
Вашингтон обвинява „Халиско – Ново поколение“, че управлява особено агресивна международна мрежа за трафик на фентанил, кокаин, хероин и метамфетамин. Правителството на американския президент Доналд Тръмп е обявило картела за чуждестранна терористична организация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Щом са толкоз
08:25 12.08.2026
2 Бизнес Инсайдър
08:26 12.08.2026
3 Новото поколение е доста неориентирано
Коментиран от #5
08:28 12.08.2026
4 Сбъркали са
Коментиран от #6
08:31 12.08.2026
5 Пич
До коментар #3 от "Новото поколение е доста неориентирано":Пълни глупости говориш!!! Всеки картели и партизански движения са създадени от ЦРУ, и никой не ги гони сериозно!!! С техните черни пари службата си попълва черните каси за черни операции!!! Одиозно изгърмява някой незначителен, защото все пак трябва да симулират борба с наркотрафика. А когато изгърми бос, просто сменят командването!!!
08:35 12.08.2026
6 Ъхъ
До коментар #4 от "Сбъркали са":И тия като американците не изучават география! Сбъркали са Украйна с Чехия!🤣🤣🤣🤣
08:36 12.08.2026
7 Путин
И кока ако искат ще им дам
Ори мен всичко е законно щом е православно
Коментиран от #10
08:44 12.08.2026
8 Що си играят с Чехия
Гебрев ще ги посрещне с хляб и сол и не само Гебрев, а цяло стадо вмирисанитна барут и кръв кръвясали придворни на Бока- Шишоко и Рундьо космонавта!
08:44 12.08.2026
9 Малеййй,
Не си направихте рани от чесане на езиците?
08:46 12.08.2026
10 Галя от посолствоТО
До коментар #7 от "Путин":Браво мой!
За особено вярна и инициативна дейност за днес имаш $3 върху надницата.
08:52 12.08.2026
11 Гебрев истината
09:30 12.08.2026