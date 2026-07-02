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Лео Меси разсмива всички на летището: Неочаквана случка с аржентинския отбор

Лео Меси разсмива всички на летището: Неочаквана случка с аржентинския отбор

2 Юли, 2026 23:38 596 3

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Капитанът на Аржентина превърна рутинна проверка в истинско шоу

Лео Меси разсмива всички на летището: Неочаквана случка с аржентинския отбор - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Аржентинският национален отбор по футбол се оказа в центъра на забавна случка по време на своето пътуване от Канзас към Маями. Докато играчите преминаваха през обичайните строги проверки на летището, служителите на Администрацията за транспортна сигурност (TSA) откриха запалка в багажа на защитника Кристиан Ромеро. Това, което последва, обаче, се превърна в истински хит в социалните мрежи.

Вместо да се притесни или да реагира сериозно, капитанът на отбора Лионел Меси демонстрира завидно чувство за хумор. С типичната си непринуденост и усмивка, Меси превърна ситуацията в повод за шеги и закачки, като разсмя не само съотборниците си, но и служителите на летището. Неговата реакция бързо бе заснета и споделена онлайн, където феновете не спестиха възторжените си коментари.

В САЩ мерките за сигурност са изключително стриктни, особено по време на големи спортни събития като Световното първенство. Въпреки това, аржентинските футболисти показаха, че дори и най-стресиращите моменти могат да бъдат преодолени с усмивка и добро настроение. Сцената с Меси и Ромеро се превърна в символ на сплотеността и позитивния дух в отбора.

Докато други национални тимове се борят с логистични предизвикателства, Аржентина доказа, че доброто настроение е най-добрият спътник по пътя към успеха. Сега всички очакват с нетърпение осминафиналния сблъсък срещу Кабо Верде в Маями, а феновете се надяват, че усмивките ще продължат и на терена.


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