Реките в Нидерландия достигнаха исторически минимум

Дебитът на река Рейн е 615 кубични метра в секунда, което е „по-ниско отвсякога“, съобщава Агенцията за управление на водите (част от Министерството на инфраструктурата и водите на Нидерландия) в седмичния мониторинг на сушата. Дебитът на река Маас също е нисък, нивата на подпочвените води на повечето места са ниски до екстремно ниски, а нивото на водата в езерото Айселмер (най-голямото затворено сладководно езеро в централна Нидерландия) спада. „Краят на сушата не се вижда“, заявява Агенцията, предаде БТА.
Както в Нидерландия, така и във водосборните басейни на големите реки за следващата седмица се прогнозира топло време без „значителни“ валежи. Поради това се очаква дефицитът на валежи в Нидерландия да достигне около 300 милиметра. В някои региони този показател надхвърля 400 милиметра.
„За възстановяването на водните системи, нормалния речен отток и нивата на подпочвените води ще бъде необходимо продължително и значително количество валежи (над средното) във водосборните басейни.“ Ниският речен отток може да продължи до декември, очаква Агенцията за управление на водите.
Според Агенцията мерките за задържане и разпределение на водата са напът да се изчерпят. Затова Националната координационна комисия за разпределение на водата и Екипът за управление на недостига на вода гледат „решително“ напред.
За редица аспекти, като нарастващото засоляване и спадащите нива на езерото Айселмер, се разработват сценарии, „за да могат регионалните институции, отговарящи за управлението на водите, дигите, каналите, и другите сектори да предприемат навременни действия“. Засега снабдяването с питейна вода е осигурено.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стенли
11:32 12.08.2026
2 Да не
11:39 12.08.2026
3 Минимален
11:42 12.08.2026
4 Елка
Коментиран от #5
11:45 12.08.2026
5 Бъктън
До коментар #4 от "Елка":Плашат хората с митът за глобалното затопляне,това е смисълът на новина като тази.
11:55 12.08.2026
6 Звън на монети
12:44 12.08.2026