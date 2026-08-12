Реките в Нидерландия достигнаха исторически минимум

Дебитът на река Рейн е 615 кубични метра в секунда, което е „по-ниско отвсякога“, съобщава Агенцията за управление на водите (част от Министерството на инфраструктурата и водите на Нидерландия) в седмичния мониторинг на сушата. Дебитът на река Маас също е нисък, нивата на подпочвените води на повечето места са ниски до екстремно ниски, а нивото на водата в езерото Айселмер (най-голямото затворено сладководно езеро в централна Нидерландия) спада. „Краят на сушата не се вижда“, заявява Агенцията, предаде БТА.

Както в Нидерландия, така и във водосборните басейни на големите реки за следващата седмица се прогнозира топло време без „значителни“ валежи. Поради това се очаква дефицитът на валежи в Нидерландия да достигне около 300 милиметра. В някои региони този показател надхвърля 400 милиметра.

„За възстановяването на водните системи, нормалния речен отток и нивата на подпочвените води ще бъде необходимо продължително и значително количество валежи (над средното) във водосборните басейни.“ Ниският речен отток може да продължи до декември, очаква Агенцията за управление на водите.

Според Агенцията мерките за задържане и разпределение на водата са напът да се изчерпят. Затова Националната координационна комисия за разпределение на водата и Екипът за управление на недостига на вода гледат „решително“ напред.

За редица аспекти, като нарастващото засоляване и спадащите нива на езерото Айселмер, се разработват сценарии, „за да могат регионалните институции, отговарящи за управлението на водите, дигите, каналите, и другите сектори да предприемат навременни действия“. Засега снабдяването с питейна вода е осигурено.