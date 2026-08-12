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Реките в Нидерландия достигнаха исторически минимум

Реките в Нидерландия достигнаха исторически минимум

12 Август, 2026 11:25 1 010 6

  • климатични промени-
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  • горещини

Сушата в Нидерландия не спира, за следващата седмица се прогнозира топло време без „значителни“ валежи

Реките в Нидерландия достигнаха исторически минимум - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дебитът на река Рейн е 615 кубични метра в секунда, което е „по-ниско отвсякога“, съобщава Агенцията за управление на водите (част от Министерството на инфраструктурата и водите на Нидерландия) в седмичния мониторинг на сушата. Дебитът на река Маас също е нисък, нивата на подпочвените води на повечето места са ниски до екстремно ниски, а нивото на водата в езерото Айселмер (най-голямото затворено сладководно езеро в централна Нидерландия) спада. „Краят на сушата не се вижда“, заявява Агенцията, предаде БТА.

Както в Нидерландия, така и във водосборните басейни на големите реки за следващата седмица се прогнозира топло време без „значителни“ валежи. Поради това се очаква дефицитът на валежи в Нидерландия да достигне около 300 милиметра. В някои региони този показател надхвърля 400 милиметра.

„За възстановяването на водните системи, нормалния речен отток и нивата на подпочвените води ще бъде необходимо продължително и значително количество валежи (над средното) във водосборните басейни.“ Ниският речен отток може да продължи до декември, очаква Агенцията за управление на водите.

Според Агенцията мерките за задържане и разпределение на водата са напът да се изчерпят. Затова Националната координационна комисия за разпределение на водата и Екипът за управление на недостига на вода гледат „решително“ напред.

За редица аспекти, като нарастващото засоляване и спадащите нива на езерото Айселмер, се разработват сценарии, „за да могат регионалните институции, отговарящи за управлението на водите, дигите, каналите, и другите сектори да предприемат навременни действия“. Засега снабдяването с питейна вода е осигурено.


Нидерландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стенли

    11 0 Отговор
    Как не са обвинили Путин за това 😁🤯

    11:32 12.08.2026

  • 2 Да не

    7 0 Отговор
    станали подпочвени води?

    11:39 12.08.2026

  • 3 Минимален

    5 0 Отговор
    Ами 36 години ние доститама минимума ... та там до безкрай стигна простотия, демография, кризи в културата, финансите, морала - 36 години стигат, стигат. Времето е наше, наше - това трябва да пеят младите днес.

    11:42 12.08.2026

  • 4 Елка

    4 3 Отговор
    И защо е публикувано това?Какво ни интересуват холандците?

    Коментиран от #5

    11:45 12.08.2026

  • 5 Бъктън

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Елка":

    Плашат хората с митът за глобалното затопляне,това е смисълът на новина като тази.

    11:55 12.08.2026

  • 6 Звън на монети

    6 0 Отговор
    Тунинговаха земята и сградите с пластмаса и перки и сега вият. Когато науката обслужва парите, резултатът е катастрофа.

    12:44 12.08.2026

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