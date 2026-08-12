Министър Демерджиев сезира прокуратурата за забавено разследване

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка със забавяне на работата по досъдебно производство. То е свързано с пътното строителство, направени авансови плащания и т. нар. „инхаус“ процедури на стойност десетки милиони евро, съобщават от пресцентъра на МВР.
Става въпрос за разследване, започнало през 2022 година, за строителството на международния път Е-79 в участъка между Монтана и Видин. Авансовото плащане е извършено през 2020 година, а към този момент строителство няма. Досъдебното производство е образувано през 2022 година, а по него работи Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.
Смяна на наблюдаващия прокурор, забавяне при работата по разследването, липса на ясни перспективи за негово приключване са само част от притесненията, които министър Демерджиев изразява. Притеснения той изразява и от липсата на привлечени като обвиняеми. Той настоява изпълняващият функциите главен прокурор да предприеме действия, за да бъде ускорена работата по случая.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Малеееее
Коментиран от #9
11:43 12.08.2026
2 Заприлича
11:43 12.08.2026
3 Ходещи боклуци
11:44 12.08.2026
4 Гост
11:55 12.08.2026
5 Фют
12:11 12.08.2026
6 оставка бе1
12:13 12.08.2026
7 Анонимен
12:16 12.08.2026
8 ИИ на РР
- Делата оставям за всички идващи след мен!
- За да имат в наследство!
- Винаги Ура!
12:17 12.08.2026
9 Анонимен
До коментар #1 от "Малеееее":Докато постоянно се проповядва агресия на българи срещу българи докато се шири беззаконие омраза навсякъде недосегаемост и питам този 1 като какъв тук постоянно ще раздава присъди а Факти ще го отразяват и не е само този Питам 1 като какъв е
Коментиран от #10
12:19 12.08.2026
10 Да де, ама
До коментар #9 от "Анонимен":Всичко в България е разградено и окрадено от герберските калинки под ръководството на Борисов. Той трябва да бъде линчуван на площада.
Коментиран от #11
12:25 12.08.2026
11 Анонимен
До коментар #10 от "Да де, ама":А аз искам теб да линчуват за да се отърве обществото ни от такива като теб ФАКТИТЕ АГРЕСИЯТА Е ТУК
Коментиран от #12
12:30 12.08.2026
12 Хайде пак
До коментар #11 от "Анонимен":Неграмотната "ПРОМЯНА",преименувала се на "Анонимен"....
12:36 12.08.2026
13 Хайде
12:44 12.08.2026
14 Феникс
12:50 12.08.2026
15 ШЕФА
13:28 12.08.2026
16 Варна
13:35 12.08.2026
17 Демерджо
14:32 12.08.2026
18 Прокуратурата
14:46 12.08.2026
19 дядото
14:54 12.08.2026