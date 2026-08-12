Министър Демерджиев сезира прокуратурата за забавено разследване

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка със забавяне на работата по досъдебно производство. То е свързано с пътното строителство, направени авансови плащания и т. нар. „инхаус“ процедури на стойност десетки милиони евро, съобщават от пресцентъра на МВР.

Става въпрос за разследване, започнало през 2022 година, за строителството на международния път Е-79 в участъка между Монтана и Видин. Авансовото плащане е извършено през 2020 година, а към този момент строителство няма. Досъдебното производство е образувано през 2022 година, а по него работи Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

Смяна на наблюдаващия прокурор, забавяне при работата по разследването, липса на ясни перспективи за негово приключване са само част от притесненията, които министър Демерджиев изразява. Притеснения той изразява и от липсата на привлечени като обвиняеми. Той настоява изпълняващият функциите главен прокурор да предприеме действия, за да бъде ускорена работата по случая.