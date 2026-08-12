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Министър Демерджиев сезира прокуратурата за забавено разследване

Министър Демерджиев сезира прокуратурата за забавено разследване

12 Август, 2026 11:36 1 950 19

  • иван демерджиев-
  • разследване-
  • прокуратура

Става въпрос за разследване за пътното строителство от 2022 година

Министър Демерджиев сезира прокуратурата за забавено разследване - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка със забавяне на работата по досъдебно производство. То е свързано с пътното строителство, направени авансови плащания и т. нар. „инхаус“ процедури на стойност десетки милиони евро, съобщават от пресцентъра на МВР.

Става въпрос за разследване, започнало през 2022 година, за строителството на международния път Е-79 в участъка между Монтана и Видин. Авансовото плащане е извършено през 2020 година, а към този момент строителство няма. Досъдебното производство е образувано през 2022 година, а по него работи Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

Смяна на наблюдаващия прокурор, забавяне при работата по разследването, липса на ясни перспективи за негово приключване са само част от притесненията, които министър Демерджиев изразява. Притеснения той изразява и от липсата на привлечени като обвиняеми. Той настоява изпълняващият функциите главен прокурор да предприеме действия, за да бъде ускорена работата по случая.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малеееее

    29 4 Отговор
    Не влезе ли простата и крадлива Тиква Борисов в затвора, нищо в България няма да е наред.

    Коментиран от #9

    11:43 12.08.2026

  • 2 Заприлича

    5 7 Отговор
    на политкоректно пале Всъщност няма новина, такъв си беше

    11:43 12.08.2026

  • 3 Ходещи боклуци

    28 1 Отговор
    "Демерджиев сезира прокуратурата за забавено правосъдие по път Е-79 Монтана – Видин. Авансово плащане – 2020 г. Досъдебно производство – 2022 г. Сменени прокурори – колкото поискаш. Обвиняеми – нула. Строителство – никакво. Пари – десетки милиони евро, изпарени във въздуха. Това не е правосъдие – това е пародия. Докато те си местят документите и си сменят наблюдаващите прокурори, народът чака път, а парите отдавна са в неизвестна посока. И после някой да ни говори за върховенство на закона. В България законът е за онези, които нямат пари, а за останалите – забавяне, мълчание и нови прокурори. Жалка гледка."

    11:44 12.08.2026

  • 4 Гост

    20 1 Отговор
    Даже са ги похарчили вече тия пари де са изчезнали. А асфалт ще има ама друг път. Крадливите къде минат трева не никне

    11:55 12.08.2026

  • 5 Фют

    2 0 Отговор
    Не, няма да си направя труда, преди някой да си направи труда да получа поне 1 милион евра.

    12:11 12.08.2026

  • 6 оставка бе1

    8 6 Отговор
    ОСТАВКА!

    12:13 12.08.2026

  • 7 Анонимен

    6 9 Отговор
    411 имота олигарх назначен от Радев аманедосегаем си нали е това е модел

    12:16 12.08.2026

  • 8 ИИ на РР

    3 3 Отговор
    - Красивите приказки много ги разбирам!
    - Делата оставям за всички идващи след мен!
    - За да имат в наследство!
    - Винаги Ура!

    12:17 12.08.2026

  • 9 Анонимен

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Малеееее":

    Докато постоянно се проповядва агресия на българи срещу българи докато се шири беззаконие омраза навсякъде недосегаемост и питам този 1 като какъв тук постоянно ще раздава присъди а Факти ще го отразяват и не е само този Питам 1 като какъв е

    Коментиран от #10

    12:19 12.08.2026

  • 10 Да де, ама

    14 3 Отговор

    До коментар #9 от "Анонимен":

    Всичко в България е разградено и окрадено от герберските калинки под ръководството на Борисов. Той трябва да бъде линчуван на площада.

    Коментиран от #11

    12:25 12.08.2026

  • 11 Анонимен

    2 10 Отговор

    До коментар #10 от "Да де, ама":

    А аз искам теб да линчуват за да се отърве обществото ни от такива като теб ФАКТИТЕ АГРЕСИЯТА Е ТУК

    Коментиран от #12

    12:30 12.08.2026

  • 12 Хайде пак

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Анонимен":

    Неграмотната "ПРОМЯНА",преименувала се на "Анонимен"....

    12:36 12.08.2026

  • 13 Хайде

    9 3 Отговор
    Г-н Министър съкращавай подалите за пенсия на заплата и дебели ТЕЛК-ове служители

    12:44 12.08.2026

  • 14 Феникс

    10 2 Отговор
    А за хотел Хаяши и свръхпечалбите на олигарсите си затварят очите, всичко е прах в очите на хората! Баба Алино си продължава строежите също!

    12:50 12.08.2026

  • 15 ШЕФА

    3 0 Отговор
    Престъпника търси възмездие за престъпника,и знаете ли защо,не защото го е грижа за откраднатите от народа пари,а защото не е натопил човката,и за прах в очите на балъците които гласуваха за Румен Гадев Боташоглу. Какво стана с Баба Алино бе плъх жалък ? НИЩО !!!!!!!!!!!!

    13:28 12.08.2026

  • 16 Варна

    2 2 Отговор
    Навремето си мислех че Тулупа и Прасето са най големите паразити и престъпници,обаче от както се появи ОПГ-то ПБ с техният Главатар Боташев разбрах че онези двамата са като Чавдарчета в сравнение с тези престъпници и некадърници.

    13:35 12.08.2026

  • 17 Демерджо

    1 0 Отговор
    нещо се спече, а доскоро се пенявеше геройски. Заканваше се, че щял да е безкомпромисен - сценични ефекти демерджови

    14:32 12.08.2026

  • 18 Прокуратурата

    1 0 Отговор
    разследва ли имотното демерджо или точните с парите не подлежат на разследване? То бива наглост, бива безсрамие ама толкова е прекалено. Имал 26 години адвокатстване и всичко си спечелил с "честен труд". Честният му труд едва ли е толкова честен, ако е честен нямаше да е толкова печеливш. На това му се казва лъготене

    14:46 12.08.2026

  • 19 дядото

    1 0 Отговор
    майтап.прокуратурата умишлено бави разследванията,той сезира прокуратурата.пфу.

    14:54 12.08.2026

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