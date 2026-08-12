Левски записа невиждано постижение в Шампионската лига

Левски записа невиждано до този момент за "сините" постижение. След като в домакинството на Кайрат (1:0) "сините" за първи път записаха серия от 6 поредни домакинства на „Георги Аспарухов“ без допуснат гол (б.р. - започна през миналия сезон в мачовете с Апоел Беер Шева 0:0, Брага 0:0 и Сабах 1:0), в гостуването на казахстанския шампион те също направиха нещо невиждано до момента.

За първи път Левски елиминира последователно три съперника в турнира Шампионска лига/КЕШ.

За последно "сините" бяха отстранявали три опонента на континенталната сцена през сезон 2010/2011. Тогава преодоляха Дъндолк от Ейре и шведските Калмар и АИК, за да играят в груповата фаза на Лига Европа.

Първият път, когато столичани елиминират три съперника в Европа, е през сезон 1975/76. Отборът, воден от покойния Иван Вуцов, достига до 1/4-финалите за Купата на УЕФА.

В плейофите на Шампионската лига Левски ще срещне гръцкия първенец АЕК.