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Вече е ясно кога Левски излиза срещу АЕК Атина

Вече е ясно кога Левски излиза срещу АЕК Атина

12 Август, 2026 11:00 1 372 2

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"Сините" ще гостуват на гръцкия шампион на реванша в Атина на 26 август (сряда)

Вече е ясно кога Левски излиза срещу АЕК Атина - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Първият мач между Левски и АЕК Атина от плейофа за класиране в основната фаза на Шампионската лига ще се играе на 18 август (вторник). Срещата на Националния стадион "Васил Левски" е от 22:00 часа, обявиха от УЕФА.

"Сините" ще гостуват на гръцкия шампион на реванша в Атина на 26 август (сряда). Този мач също е с начален час 22:00 часа.

Снощи българският шампион постигна втора победа с 1:0 срещу Кайрат Алмати и с общ резултат 2:0 елиминира шампионите на Казахстан.

Точен на стадиона в Туркестан беше Рейналдо.


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