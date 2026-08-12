Вече е ясно кога Левски излиза срещу АЕК Атина

Първият мач между Левски и АЕК Атина от плейофа за класиране в основната фаза на Шампионската лига ще се играе на 18 август (вторник). Срещата на Националния стадион "Васил Левски" е от 22:00 часа, обявиха от УЕФА.

"Сините" ще гостуват на гръцкия шампион на реванша в Атина на 26 август (сряда). Този мач също е с начален час 22:00 часа.

Снощи българският шампион постигна втора победа с 1:0 срещу Кайрат Алмати и с общ резултат 2:0 елиминира шампионите на Казахстан.

Точен на стадиона в Туркестан беше Рейналдо.