Toyota започна да обновява старите си автомобили

Докато повечето автомобилни концерни разчитат предимно на дистанционни софтуерни актуализации за освежаване на своите гами, инженерният гигант Toyota избра значително по-комплексен и нестандартен подход. Японската марка официално разгръща за собствениците в страната на изгряващото слънце възможността да надграждат своите превозни средства с фабрично оборудване, независимо че от слизането им от конвейера може да са изминали дълги години.

В основата на тази иновативна стратегия залага проектът Kinto Factory, чийто старт бе даден преди три години. Главната цел зад инициативата е максималното удължаване на експлоатационния живот на превозните средства и предоставянето на шанс за модернизация без задължителната покупка на чисто нов автомобил. Процесът надхвърля рамките на елементарния пренаписващ софтуер, като обхваща физически монтаж на компоненти и дълбока калибровка на електронните модули.

Пътят за притежателите на такива машини е максимално улеснен чрез специализиран дигитален портал. Всеки собственик може да въведе VIN номера на своето превозно средство, след което платформата генерира индивидуален каталог с абсолютно съвместимите подобрения. Последващата процедура по инсталация се извършва в официалните сервизни центрове на Toyota, Lexus или спортното подразделение GR, като се следват стриктни заводски стандарти, ползват се оригинални части и се запазва пълната гаранция.

Впечатляващ е времевият диапазон на моделите, които попадат в обхвата на тази сервизна програма. Технологичното надграждане се предлага за доказани работни копелета като Toyota Hiace от 2004 година, емблематичния Prius от 2009-а и компактния Aqua от 2011-а, достигайки до най-новите покорители на терени като Hilux и Land Cruiser FJ от 2026 година. В списъка с допустими автомобили влизат още премиум гамата на Lexus — от кросоувъра NX до флагмана LC, както и чистосръчните бегачи GR Yaris и Toyota 86.

Наборът от опции се определя спрямо годината на производство и спецификацията на конкретното шаси. Част от автомобилите могат да получат функционалности като дистанционно стартиране на задвижващия агрегат през смартфон, съвременни климатични системи, модернизирани USB-C портове, изцяло дигитални контролни табла или подобрени тапицерии в салона. При Lexus списъкът набъбва с агресивни радиаторни решетки, яркооранжеви апарати F Sport за спирачната система и специализирания пакет Performance Upgrade Solid за седана IS.

С този ход Toyota ефективно адресира критичното ограничение на стандартните софтуерни актуализации по въздуха, при които по-старата хардуерна архитектура просто няма физическата възможност да поддържа новите функции. Фабричното преоборудване дава шанс за пълна техническа и естетическа трансформации без нужда от рискови намеси на тунинг ателиета от трети страни. На този етап услугата остава ексклузивна за вътрешния пазар в Япония, като от централата все още не дават индикации за евентуалното ѝ глобално разпространение.