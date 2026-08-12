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ПСЖ и Барселона си стиснаха ръцете за нападател

ПСЖ и Барселона си стиснаха ръцете за нападател

12 Август, 2026 11:29 945 6

  • феран торес-
  • барселона-
  • псж-
  • футбол-
  • трансфер

Според журналиста Санти Ауна двата клуба са договорили устно преминаването на 26-годишния футболист, който стана автор на победния гол за Испания във финала на Световното първенство срещу Аржентина

ПСЖ и Барселона си стиснаха ръцете за нападател - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен и Барселона са постигнали споразумение за трансфера на нападателя Феран Торес.

Според журналиста Санти Ауна двата клуба са договорили устно преминаването на 26-годишния футболист, който стана автор на победния гол за Испания във финала на Световното първенство срещу Аржентина.

Барселона ще получи 55 млн. евро за Торес, като в сумата са включени и бонуси. Сега предстои да бъдат уточнени последните детайли преди медицинските прегледи и подписването на договора.

Феран прекара пет сезона в Барселона. През изминалата кампания той отбеляза 16 гола в 33 мача от Ла Лига.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Негрейра

    1 4 Отговор
    Фалиралият сепаратистки балон Фарса закърпва бюджета за съдии…

    Коментиран от #6

    12:06 12.08.2026

  • 3 Герги

    1 1 Отговор
    На добър час,даде на Барса каквото можа,да даде и на ПСЖ...дано да прави по малко пропуски

    12:10 12.08.2026

  • 4 Грантията Марийка

    3 0 Отговор
    цензурира “розов” в първия пост - тинята на дъното, ама краят им бързо идва!!!

    Коментиран от #5

    12:14 12.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 зле

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Негрейра":

    злектореее закниз

    13:15 12.08.2026

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