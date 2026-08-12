ПСЖ и Барселона си стиснаха ръцете за нападател

Пари Сен Жермен и Барселона са постигнали споразумение за трансфера на нападателя Феран Торес.
Според журналиста Санти Ауна двата клуба са договорили устно преминаването на 26-годишния футболист, който стана автор на победния гол за Испания във финала на Световното първенство срещу Аржентина.
Барселона ще получи 55 млн. евро за Торес, като в сумата са включени и бонуси. Сега предстои да бъдат уточнени последните детайли преди медицинските прегледи и подписването на договора.
Феран прекара пет сезона в Барселона. През изминалата кампания той отбеляза 16 гола в 33 мача от Ла Лига.
🚨🔴🔵🇪🇸 #Ligue1 |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 11, 2026
🔐 Accord verbal trouvé entre le PSG et le FC Barcelone pour Ferran Torres.
💰 55M€ bonus compris.
⏳️ Dernières formalités administratives à regler avant la visite médicale puis signature.https://t.co/iCIHesMKgW pic.twitter.com/7FBHKs6r1t
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Негрейра
Коментиран от #6
12:06 12.08.2026
3 Герги
12:10 12.08.2026
4 Грантията Марийка
Коментиран от #5
12:14 12.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 зле
До коментар #2 от "Негрейра":злектореее закниз
13:15 12.08.2026