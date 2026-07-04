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Кими Антонели спечели спринта на Формула 1 във Великобритания

Кими Антонели спечели спринта на Формула 1 във Великобритания

4 Юли, 2026 15:37 669 1

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  • гран при на великобритания

Антонели получи първите си реални шансове за атака в осмата обиколка и успя да изпревари Хамилтън

Кими Антонели спечели спринта на Формула 1 във Великобритания - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Андреа Кими Антонели победи Люис Хамилтън в директен дуел и спечели спринтовото състезание преди Гран при на Великобритания от Формула 1. Така пилотът на Мерцедес се завърна на победния път след два кръга пауза и поведе с 43 точки на съотборника си в Мерцедес Джордж Ръсел, който днес завърши четвърти, предаде БТА.

Първенецът от спринтовата квалификация Хамилтън направи добър старт и удържа мястото си срещу Кими Антонели, а зад тях Макс Ферстапен не потегли добре и бе изпреварен от двата болида на Макларън. Пилотът на Ферари завърши първата обиколка начело, преследван от Кими Антонели, Ландо Норис, Оскар Пиастри и Джордж Ръсел.

Хамилтън дръпна бързо с 0.7 десети на Антонели, а още рано в състезанието пролича, че битката за победата ще бъде между тях двамата и останалите ще се надпреварват за третото място.

Антонели получи първите си реални шансове за атака в осмата обиколка и успя да изпревари Хамилтън на правата между завои 14 и 15. Така италианецът получи открит път и в 13-ата обиколка неговата преднина бе 1.7 секунди, а водещият пилот от Ферари така и не успя да го настигне. Разликата при карирания флаг бе 2.745 секунди

Ландо Норис пък спечели директна битка с Джордж Ръсел и зае третата позиция за Макларън, докато пилотът на Мерцедес финишира четвърти пред Шарл Льоклер от Ферари и Макс Ферстапен от Ред Бул. Оскар Пиастри пък класира втория автомобил на Макларън на седмо място.


Великобритания
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