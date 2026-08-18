Левски "удря в земята" рекорда по посещаемост от началото на сезона

Левски посреща гръцкия шампион АЕК Атина на Националния стадион „Васил Левски“ в първи плейофен двубой за място в основната фаза на Шампионската лига. „Сините“ достигнаха до решителния кръг, след като последователно елиминираха първенците на Босна и Херцеговина - Борац Баня Лука, на Румъния - Университатя Крайова, и на Казахстан - Кайрат.
Срещата се очаква да постави нов рекорд по посещаемост от началото на сезона в България. До момента най-много зрители събра домакинството на ЦСКА срещу Макаби Тел Авив – 23 653.
Прогнозите са около 39 000 привърженици на Левски да изпълнят трибуните и да подкрепят отбора от първия до последния съдийски сигнал срещу АЕК. Това означава, че досегашното върхово постижение ще бъде подобрено с убедителна разлика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дичо
Коментиран от #2
16:38 18.08.2026
2 Тъмно син фен
До коментар #1 от "Дичо":Ще бъде предаван по Макс Насо Орбитал
16:47 18.08.2026
3 Редовен посетитеп Топ-Фен
Коментиран от #4, #6
16:49 18.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 йх6ъ666
17:06 18.08.2026
6 нямат парички
До коментар #3 от "Редовен посетитеп Топ-Фен":само от евтиното :(
17:06 18.08.2026