Левски "удря в земята" рекорда по посещаемост от началото на сезона

Левски посреща гръцкия шампион АЕК Атина на Националния стадион „Васил Левски“ в първи плейофен двубой за място в основната фаза на Шампионската лига. „Сините“ достигнаха до решителния кръг, след като последователно елиминираха първенците на Босна и Херцеговина - Борац Баня Лука, на Румъния - Университатя Крайова, и на Казахстан - Кайрат.

Срещата се очаква да постави нов рекорд по посещаемост от началото на сезона в България. До момента най-много зрители събра домакинството на ЦСКА срещу Макаби Тел Авив – 23 653.

Прогнозите са около 39 000 привърженици на Левски да изпълнят трибуните и да подкрепят отбора от първия до последния съдийски сигнал срещу АЕК. Това означава, че досегашното върхово постижение ще бъде подобрено с убедителна разлика.