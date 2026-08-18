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Левски "удря в земята" рекорда по посещаемост от началото на сезона

Левски "удря в земята" рекорда по посещаемост от началото на сезона

18 Август, 2026 16:28 666 6

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Срещата се очаква да постави нов рекорд по посещаемост от началото на сезона в България

Левски "удря в земята" рекорда по посещаемост от началото на сезона - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски посреща гръцкия шампион АЕК Атина на Националния стадион „Васил Левски“ в първи плейофен двубой за място в основната фаза на Шампионската лига. „Сините“ достигнаха до решителния кръг, след като последователно елиминираха първенците на Босна и Херцеговина - Борац Баня Лука, на Румъния - Университатя Крайова, и на Казахстан - Кайрат.

Срещата се очаква да постави нов рекорд по посещаемост от началото на сезона в България. До момента най-много зрители събра домакинството на ЦСКА срещу Макаби Тел Авив – 23 653.

Прогнозите са около 39 000 привърженици на Левски да изпълнят трибуните и да подкрепят отбора от първия до последния съдийски сигнал срещу АЕК. Това означава, че досегашното върхово постижение ще бъде подобрено с убедителна разлика.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дичо

    1 0 Отговор
    По коя телевизия ще предават мача. Само Макс спорт 3 ли.

    Коментиран от #2

    16:38 18.08.2026

  • 2 Тъмно син фен

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дичо":

    Ще бъде предаван по Макс Насо Орбитал

    16:47 18.08.2026

  • 3 Редовен посетитеп Топ-Фен

    2 0 Отговор
    Да попитам само : Бело ще има ли на промоция ?

    Коментиран от #4, #6

    16:49 18.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 йх6ъ666

    1 0 Отговор
    ЛЕВСКИ Е ПЪРВИЯТ ВЕДОМСТВЕН ОТБОР В БЪЛГАРИЯ. Докато доблестите синове и дъщери на България се сражават под знамената на Първа Българска армия и загиват в боевете срещу Хитлеристките дивизии в Югославия през септември 1944 г., в София тихо и потайно с благословията на комунистическия лидер Цола Драгойчева Левски "анексира” пощенския спортен клуб "Принц Кирил Преславски" и назначава всички свои футболисти на заплати и пълна издръжка към Министерството на пощите! Ето как още от първите дни на ерата на комунизма Левски става мамино отроче и суче здраво на гърба на българския народ

    17:06 18.08.2026

  • 6 нямат парички

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Редовен посетитеп Топ-Фен":

    само от евтиното :(

    17:06 18.08.2026

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