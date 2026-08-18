Децата на Робин Уилямс възстановиха Инстаграм профила му за 75-ия му рожден ден

Децата на покойния актьор и комик Робин Уилямс предприемат нова инициатива за опазване на неговото наследство. Зак Уилямс, Зелда Уилямс и Коди Уилямс възстановиха официалния Instagram профил на баща си и планират да го превърнат в място за автентични снимки, видеа и спомени за една от най-обичаните фигури в американското кино и комедията.

Инициативата идва в годината, в която Робин Уилямс щеше да навърши 75 години. Актьорът е роден на 21 юли 1951 г. и почина на 11 август 2014 г. на 63-годишна възраст.

В общо изявление трите му деца обясниха, че искат профилът да остане „сигурно и надеждно място“, където материалите за Робин Уилямс да представят неговия талант и чувство за хумор с автентичност и уважение. По думите им нови поколения продължават да откриват филмите му, докато дългогодишните почитатели все още пазят силна връзка с неговото творчество.

Решението има и друга важна причина. Актрисата и режисьор Зелда Уилямс от години критикува използването на изкуствен интелект за създаване на фалшиви видеа и гласови имитации на нейния баща. През октомври 2025 г. тя публично помоли хората да спрат да ѝ изпращат AI клипове с образа и гласа на Робин Уилямс, като определи практиката като неуважителна към реалните личности и тяхното творчество.

След възстановяването на профила Зелда Уилямс призна, че подобна стъпка може да изглежда необичайна, но я определи като един от най-добрите начини семейството да противодейства на разпространението на неавтентично AI съдържание. Целта е почитателите да имат достъп до действителни кадри, снимки и истории, вместо до изкуствено генерирани версии на актьора.

Темата за дигиталното възпроизвеждане на починали знаменитости се превърна в сериозен въпрос за развлекателната индустрия. Семействата на Робин Уилямс и други известни артисти вече публично поставят въпроса кой има право да използва гласа и външността на човек след смъртта му, особено когато става дума за съдържание, създадено без негово съгласие.

Самият Робин Уилямс остави изключително разнообразно наследство в киното и телевизията. Той е носител на „Оскар“ за поддържащата си роля в „Добрият Уил Хънтинг“ и остава запомнен с филми като „Обществото на мъртвите поети“, „Мисис Даутфайър“, „Джуманджи“, „Аладин“ и „Добро утро, Виетнам“. Кариерата му съчетаваше импровизационна комедия, драматични роли и характерен сценичен стил, който трудно може да бъде имитиран.

На 75-ия му рожден ден през юли синът му Зак Уилямс също отдаде почит на баща си, припомняйки неговото чувство за хумор и способността му да показва съпричастност към хората. Той призова почитателите на актьора да отбележат деня с малък жест на доброта или като накарат някого да се усмихне.

За Зак, Зелда и Коди Уилямс новият живот на профила на баща им не е просто мемориален проект. Той е опит семейството да запази контрол върху начина, по който Робин Уилямс продължава да присъства онлайн, в момент когато технологиите все по-лесно могат да пресъздават лицата и гласовете на починали знаменитости.