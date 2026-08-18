Нюкасъл официално подсили защитата си с босненец от Бенфика

Английският футболен клуб Нюкасъл Юнайтед официално обяви привличането на десния защитник Амар Дедич от португалския Бенфика.

"Свраките" са заплатили 30 милиона паунда за босненския национал, който подписа договор за пет години с тима от североизточна Англия.

Дедич, който днес навършва 24 години, отново ще играе под ръководството на новоназначения мениджър Матиас Яйсле, с когото спечели титлата в Австрия с отбора на Ред Бул Залцбург през 2023 година.

"Чувството е специално и за мен е голяма чест да се присъединя към Нюкасъл Юнайтед. Много съм щастлив, че съм тук и нямам търпение да започна да играя за клуба и за невероятните фенове. Да работя с Матиас отново беше голям фактор за мен. Ние се познаваме добе. Той знае какво мога да донеса на терена и съм наистина щастлив да играя за него пак. Да играя във Висшата лига на "Сейнт Джеймсис Парк" ще бъде много специално", заяви след пристигането си в Нюкасъл босненецът, цитиран от BBC.

Тимът, воден от Яйсле, търсеше нов десен бек след напускането на Киърън Трипиър и при отсъствието на Тино Ливраменто, който все още се възстановява от контузия, получена през юни със състава на Англия.

Амар Дедич, който има 31 мача и един гол с националната фланелка на Босна и Херцеговина, е шестото ново попълнение за "свраките" през летния трансферен прозорец след вратарите Лукаш Хорничек и Евен Жауен, халфовете Шон Стюр и Аладжи Бамба, и нападателя Базумана Траоре.

Сезонът за Нюкасъл във Висшата лига ще започне с домакинство срещу Ливърпул в неделя.