Гуардиола шокира съблекалнята: призна, че още обича бившата си съпруга и разкри защо бракът им е рухнал

Пеп Гуардиола е обект на новия документален филм „Красива обсесия“ на Prime Video. Лентата показва изключителната му любов към играта и бившата му съпруга, както и някои невероятни моменти от кариерата му. В нея той признава, че ще му бъде трудно да ръководи друг отбор след Манчестър Сити, тъй като работата е била толкова взискателна, че е повлияла на семейния му живот и го е изтощила до краен предел.

В първото си интервю, след като напусна „Етихад“ след 10 години и 20 трофея, Гуардиола заяви, че е спрял да се чувства уморен и с проблеми, които да решава след раздялата със съпругата си Кристина Сера в края на 2024 г. Гледайки напред, 55-годишният специалист заяви: „Честно казано, дори аз самият не знам какво ще правя. Но със сигурност няма да мога... ще бъде трудно да се върна. Това е моето чувство днес. Ще бъде трудно да се върна.

Трябва да освежа много неща, които се случиха в личния ми живот. А в професионалния да открия себе си по различен начин. В Каталуния има дума, която се казва „бадар“ и означава да седиш и да не правиш нищо. Така че ще го направя. Това е една от основните цели, които искам да постигна. Животът не е само футбол, нали? Но досега нямах време да чета, да гледам сериали, да пътувам - твърде много е, честно казано.“

Интервюто е част от новия четирисериен филм, който обхваща последните му два сезона начело наМан Сити. В него са включени някои изключителни сцени от съблекалнята, където Гуардиола понякога е провокирал прегръдки преди мачове, за да помогне за изграждането на връзка с играчите, но също така ги е критикувал гневно, когато нещата са се обърквали. Признавал е още, че играчите са го карали да се чувства „адски уморен“, а понякога направо е искал да ги убие.

Гуардиола дори споменава разпадането на брака си в един странен разговор с отбора в опит да вдъхнови играчите. Това се случва през декември 2024 г. след загубата с 0:2 от Ювентус в Шампионската лига.

„Момчета, искам да призная нещо. Развеждам се с най-красивата жена на света. Това е жена ми, бившата ми жена. Обичам я лудо, но по много причини загубихме страстта. Обичам ли я? Да, абсолютно. Дали тя ме обича? Да. Но загубихме страстта.

Как играеш футбол? Защото играеш или защото имаш нещо вътре в себе си? В живота си, каквото и да правиш, прави го със страст. Не искам добри играчи, искам играчи със страст“, заявил той пред отбора.