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Кими Антонели спечели полпозишън в Монако

Кими Антонели спечели полпозишън в Монако

6 Юни, 2026 20:10 400 0

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Надпреварата по улиците на Монте Карло ще се проведе в неделя от 16:00 часа българско време

Кими Антонели спечели полпозишън в Монако - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът в шампионата Андреа Кими Антонели спечели полпозишън за Гран при на Монако - шести кръг от сезона във Формула 1. Италианският пилот на Мерцедес оглави квалификацията след вълнуваща битка, изпреварвайки Макс Ферстапен в последната си обиколка, предаде БТА.

Най-доброто време на 19-годишния Кими Антонели, който записа четири поредни победи през сезона във Формула 1, бе 1:12.051 минути. По този начин той заслужи четвъртия си полпозишън за 2026 година.

Четирикратният първенец Ферстапен (Ред Бул) зае второто място, оставайки на 0.043 секунди от времето на италианеца.

Трети, на 0.228 секунди от резултата на Кими Антонели, завърши седемкратният шампион Люис Хамилтън от Ферари, пред съотборника си Шарл Льоклер - победител в Монако от 2024 година. Така двамата ще трябва да се задоволят със старт от втора редица за утрешното състезание.

Исак Хаджар от Ред Бул допълни челната петица в квалификацията, следван от Джордж Ръсел (Мерцедес)и пилотите на МакЛарън Оскар Пиастри и Ландо Норис - настоящ шампион във Формула 1 и победител в Монако от миналата година. Девети и десети завършиха, съответно Пиер Гасли (Алпин) и Лиъм Лоусън (Рейсинг Булс).

Надпреварата по улиците на Монте Карло ще се проведе в неделя от 16:00 часа българско време.


Монако
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