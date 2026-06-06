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Шефът на отбора на Ferrari бе приет спешно в болница

Шефът на отбора на Ferrari бе приет спешно в болница

6 Юни, 2026 13:50 880 1

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"Черните кончета" не разкриха каква е причината той да се озове в лечебното заведение

Шефът на отбора на Ferrari бе приет спешно в болница - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шефът на отбора на Ферари Фредерик Васьор е приет в болница и ще пропусне днешната квалификация за Голямата награда на Монако във Формула 1, съобщиха от тима, предаде БТА.

"Черните кончета" не разкриха каква е причината 58-годишният французин да се озове в лечебното заведение.

Васьор води Ферари от 2023 година, а през миналата подписа и нов многогодишен договор.

Трудният старт на сезона във Формула 1 за Астън Мартин ще продължи, тъй като в отбора не се вижда развитие по автомобила. Това призна бившият испански пилот Педро де ла Роса, който се е представител на тима.

От началото на сезона базираният на Силвърстоун отбор няма спечелена нито една точка, а пилотите Фернандо Алонсо и Ланс Строл имаха големи затруднения с управлението на болида по време на петъчната тренировка преди Гран при на Монако и дадоха 20-о и 22-ро време.

"Там сме, където сме. Стартът на сезона е труден, защото не очаквахме да сме в позицията, в която сме. Единствената добра новина е, че вибрациите по автомобила вече ги няма", каза Де ла Роса, цитиран от Ройтерс.

"Като позитив може да отчетем, че Фернандо не се оплака от седалката си по време на тренировката. Но колата все още е страшно трудна за управление", каза още испанецът.

"Знаем, че за следващите няколко състезания няма да имаме време да направим подобрения по колата. Такива ще има, но няма да е скоро. Съжалявам Фернандо и Ланс, защото след всяко състезание те трябва да излизат пред медиите и да обясняват едни и същи проблеми", завърши Де ла Роса.


Монако
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