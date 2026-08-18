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Министър Ефремова с новини за децата, задържани за убийството в Пловдив

Министър Ефремова с новини за децата, задържани за убийството в Пловдив

18 Август, 2026 18:25 426 13

  • наталия ефремова-
  • георги кузев-
  • убийство-
  • пловдив

Някои от младежите са имали и преди противообществени прояви

Министър Ефремова с новини за децата, задържани за убийството в Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Социалният министър Наталия Ефремова каза, че е изискала информация за убийството на Георги Кузев на Младежки хълм в Пловдив от социалните служби, за да се прецени какви мерки да се предприемат и дали се работи със семействата на децата.

"В момента децата се намират под закрилата на полицията и са в ареста, конкретни мерки за тях от социалните служби няма как да се предприемат, след това ще бъде оказана и психологическа помощ. Към момента фокусът ни е по отношение на превенцията на подобни прояви", коментира тя пред журналисти, цитирана от бТВ.

По думите ѝ трябва да се подобри доверието в институциите, защото то е нарушено и поради липсата му, сме свидетели на ситуация с "трагичен край".

Тя обясни, че с всички деца, които не са в ареста, се работи от социалните служби и на отделите на "Закрила на детето".

Ефремова посочи, че някои от младежите са имали и преди противообществени прояви, но системата не е могла да превентира случилото се на Младежки хълм. Тя не уточни дали става въпрос за задържаните или за всички, които са били в момента на убийството.

"Родителите не на всички деца оказват съдействие, това е проблем, който регистрираме не само в конкретния случай, родителите имат проблем да търсят социалните служби", каза още Ефремова.

Работата по отношение на социалните мрежи е тема, която е на дневен ред в правителството и в парламента, обясни министърът.

"Ограничението само по себе си едва ли би помогнало, тъй като има начини да се заобикалят забраните за социалните мрежи. Моята посока на работа ще е по отношение на това да създаваме повече информация за децата, така че те да знаят кое виртуална реалност, кое е истина, кое добро, кое е лошо", обясни Ефремова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Божков представил записи пред Департамен

    4 2 Отговор
    Делото на Божков в САЩ срещу санкциите по „Магнитски“ не се развива никак добре... за Борисов. Преглед на най-новите развития по делото показва, че човекът от Банкя изглежда затъва все по-дълбоко "в кереча".

    В документ по делото от 14.08.2026 четем, че са налични доказателства (“per the record”) как в края на 2019 Горанов и Борисов се обаждали на Божков, да го питат защо плащанията „ще помагаш“ (цитат от Борисов) са спрели. След като той им заявява, че повече не смята да плаща, практически светкавично срещу него се активират наказателно преследване, национализация и други мерки. Какви са тези доказателства и съдържат ли се в хилядите страници документи и записи, които Божков е предоставил на OFAC според неговия адвокат, засега не е публично оповестено.

    В колажа можете да видите точните фрази, които възпроизведохме специално за Борисов на български, че да не му се налага да търси пак Даниел Митов за превод (все пак лято е, хората са на море). И ако, както и при последното ни разкритие, Борисов пак реагира от Поморие, Паламара или другаде, в духа на „аз части от документ не коментирам“, готови сме да публикуваме и целия документ в оригинал.

    Припомняме, че наскоро ние първи осветихме безпрецедентното признание в прав текст на OFAC, че Борисов и Горанов са взимали подкупи от Божков. Като тук става въпрос за фактическо установяване от орган на изпълнителната власт на САЩ, заявено пред федерален съдия в хода на съдебен процес.

    И макар документът к

    Коментиран от #4

    18:28 18.08.2026

  • 2 Божков представил записи пред Департамен

    2 2 Отговор
    И макар документът кротко да си седи на сайта на съда във Вашингтон, така и никой не чу и не разбра и.ф. ВаняСтефанова да се е самосезирала – и да е разпоредила възобновяване на досъдебното производство срещу Борисов и Горанов. Дело, смачкано от нейния предшественик БориславСарафов.

    Амнести Интернешънъл

    18:29 18.08.2026

  • 3 Павлин

    3 0 Отговор
    За тези оревахте медиите ,но за многогодишния повсеместен терор от отглеждани за евтино гласуване- нищо . За тези и имената и родителите показвате , а за истинските сегрегиращи всички останали ,фашисти помляли България - нищо . Там само " Едни младежи от квартал или село пребили други деца или възрастни за територии ,пари или просто за забавление. Иганска държава в Държавата .

    18:32 18.08.2026

  • 4 стига с тия глупости!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Божков представил записи пред Департамен":

    тоя магнитски служи само за натиск от страна на америка към определи политици да им купуват ръждясилте хвърчила 5 пъти над стойността им и за все такива други изнудвания и рекети !!! разберето го най-после това

    18:33 18.08.2026

  • 5 Айляк

    2 1 Отговор
    ""В момента децата се намират под закрилата на полицията и са в ареста...."

    Тая отде я изкопаха, бе?
    Закрила и арест в едно изречение не говори добре за умствения капацитет на министъра.
    А ся, де - хем закрила, хем арест:))
    ЛуТ да станеш.

    18:33 18.08.2026

  • 6 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    "...се работи от социалните служби и на отделите на "Закрила на детето".
    ----
    Така, така... Че утре, току-виж, протести, нещо... това-онова... а няма хора!😎

    18:34 18.08.2026

  • 7 Стига с това децата!

    3 0 Отговор
    Изобщо не са деца.

    18:35 18.08.2026

  • 8 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 1 Отговор
    Задължителните часове по религия са най-бързия и евтин начин за обществото да се противодейства на антиобществените прояви сред подрастващите...
    Страничен ефект: Но много философи, "граждански организации" и НПОта занимаващи се с "проблемни деца" ще останат без препитание...

    18:35 18.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Децата са с дамски превръзки

    2 0 Отговор
    Правят секс - деца ли са?

    18:36 18.08.2026

  • 11 факти

    0 0 Отговор
    Факти не трийте. Просто ги пуснете. Те не са виновни. Виновни са урсула кая и разни Евро амбряжи. Факти нямате и грам достойнство.

    18:37 18.08.2026

  • 12 факти

    0 0 Отговор
    За нищо не ставате.

    18:38 18.08.2026

  • 13 любопитко

    0 0 Отговор
    Абе тая министърка има ли нещо общо с бъдещия посланник на РСМ в България или просто съвпадение на фамилиите?
    "Дипломатът Крум Ефремов ще бъде новият посланик на Република Северна Македония в България. Новината съобщи днес министърът на външните работи на западната ни съседка Тимчо Муцунски, цитиран от БТА."
    Не, че много ме вълнува, но дали това са случайности или съвсем планирано мероприятие? Иначе най често фамилиите от западните ни съседи масово и принудително са префасонирани така, че да завършват на "ски".

    18:39 18.08.2026

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