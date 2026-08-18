Министър Ефремова с новини за децата, задържани за убийството в Пловдив

Социалният министър Наталия Ефремова каза, че е изискала информация за убийството на Георги Кузев на Младежки хълм в Пловдив от социалните служби, за да се прецени какви мерки да се предприемат и дали се работи със семействата на децата.
"В момента децата се намират под закрилата на полицията и са в ареста, конкретни мерки за тях от социалните служби няма как да се предприемат, след това ще бъде оказана и психологическа помощ. Към момента фокусът ни е по отношение на превенцията на подобни прояви", коментира тя пред журналисти, цитирана от бТВ.
По думите ѝ трябва да се подобри доверието в институциите, защото то е нарушено и поради липсата му, сме свидетели на ситуация с "трагичен край".
Тя обясни, че с всички деца, които не са в ареста, се работи от социалните служби и на отделите на "Закрила на детето".
Ефремова посочи, че някои от младежите са имали и преди противообществени прояви, но системата не е могла да превентира случилото се на Младежки хълм. Тя не уточни дали става въпрос за задържаните или за всички, които са били в момента на убийството.
"Родителите не на всички деца оказват съдействие, това е проблем, който регистрираме не само в конкретния случай, родителите имат проблем да търсят социалните служби", каза още Ефремова.
Работата по отношение на социалните мрежи е тема, която е на дневен ред в правителството и в парламента, обясни министърът.
"Ограничението само по себе си едва ли би помогнало, тъй като има начини да се заобикалят забраните за социалните мрежи. Моята посока на работа ще е по отношение на това да създаваме повече информация за децата, така че те да знаят кое виртуална реалност, кое е истина, кое добро, кое е лошо", обясни Ефремова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Божков представил записи пред Департамен
В документ по делото от 14.08.2026 четем, че са налични доказателства (“per the record”) как в края на 2019 Горанов и Борисов се обаждали на Божков, да го питат защо плащанията „ще помагаш“ (цитат от Борисов) са спрели. След като той им заявява, че повече не смята да плаща, практически светкавично срещу него се активират наказателно преследване, национализация и други мерки. Какви са тези доказателства и съдържат ли се в хилядите страници документи и записи, които Божков е предоставил на OFAC според неговия адвокат, засега не е публично оповестено.
В колажа можете да видите точните фрази, които възпроизведохме специално за Борисов на български, че да не му се налага да търси пак Даниел Митов за превод (все пак лято е, хората са на море). И ако, както и при последното ни разкритие, Борисов пак реагира от Поморие, Паламара или другаде, в духа на „аз части от документ не коментирам“, готови сме да публикуваме и целия документ в оригинал.
Припомняме, че наскоро ние първи осветихме безпрецедентното признание в прав текст на OFAC, че Борисов и Горанов са взимали подкупи от Божков. Като тук става въпрос за фактическо установяване от орган на изпълнителната власт на САЩ, заявено пред федерален съдия в хода на съдебен процес.
И макар документът к
Коментиран от #4
18:28 18.08.2026
2 Божков представил записи пред Департамен
Амнести Интернешънъл
18:29 18.08.2026
3 Павлин
18:32 18.08.2026
4 стига с тия глупости!
До коментар #1 от "Божков представил записи пред Департамен":тоя магнитски служи само за натиск от страна на америка към определи политици да им купуват ръждясилте хвърчила 5 пъти над стойността им и за все такива други изнудвания и рекети !!! разберето го най-после това
18:33 18.08.2026
5 Айляк
Тая отде я изкопаха, бе?
Закрила и арест в едно изречение не говори добре за умствения капацитет на министъра.
А ся, де - хем закрила, хем арест:))
ЛуТ да станеш.
18:33 18.08.2026
6 Евгени от Алфапласт
----
Така, така... Че утре, току-виж, протести, нещо... това-онова... а няма хора!😎
18:34 18.08.2026
7 Стига с това децата!
18:35 18.08.2026
8 ИМПЕРИАЛИСТ
Страничен ефект: Но много философи, "граждански организации" и НПОта занимаващи се с "проблемни деца" ще останат без препитание...
18:35 18.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Децата са с дамски превръзки
18:36 18.08.2026
11 факти
18:37 18.08.2026
12 факти
18:38 18.08.2026
13 любопитко
"Дипломатът Крум Ефремов ще бъде новият посланик на Република Северна Македония в България. Новината съобщи днес министърът на външните работи на западната ни съседка Тимчо Муцунски, цитиран от БТА."
Не, че много ме вълнува, но дали това са случайности или съвсем планирано мероприятие? Иначе най често фамилиите от западните ни съседи масово и принудително са префасонирани така, че да завършват на "ски".
18:39 18.08.2026