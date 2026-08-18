Министър Ефремова с новини за децата, задържани за убийството в Пловдив

Социалният министър Наталия Ефремова каза, че е изискала информация за убийството на Георги Кузев на Младежки хълм в Пловдив от социалните служби, за да се прецени какви мерки да се предприемат и дали се работи със семействата на децата.

"В момента децата се намират под закрилата на полицията и са в ареста, конкретни мерки за тях от социалните служби няма как да се предприемат, след това ще бъде оказана и психологическа помощ. Към момента фокусът ни е по отношение на превенцията на подобни прояви", коментира тя пред журналисти, цитирана от бТВ.

По думите ѝ трябва да се подобри доверието в институциите, защото то е нарушено и поради липсата му, сме свидетели на ситуация с "трагичен край".

Тя обясни, че с всички деца, които не са в ареста, се работи от социалните служби и на отделите на "Закрила на детето".

Ефремова посочи, че някои от младежите са имали и преди противообществени прояви, но системата не е могла да превентира случилото се на Младежки хълм. Тя не уточни дали става въпрос за задържаните или за всички, които са били в момента на убийството.

"Родителите не на всички деца оказват съдействие, това е проблем, който регистрираме не само в конкретния случай, родителите имат проблем да търсят социалните служби", каза още Ефремова.

Работата по отношение на социалните мрежи е тема, която е на дневен ред в правителството и в парламента, обясни министърът.

"Ограничението само по себе си едва ли би помогнало, тъй като има начини да се заобикалят забраните за социалните мрежи. Моята посока на работа ще е по отношение на това да създаваме повече информация за децата, така че те да знаят кое виртуална реалност, кое е истина, кое добро, кое е лошо", обясни Ефремова.