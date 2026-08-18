Никлас Фюлкруг официално се завърна във Вердер Бремен (СНИМКА)

Вердер Бремен официално обяви привличането на нападателя Никлас Фюлкруг под наем от Уест Хем до края на сезона. Трансферът е без опция за закупуване, като 33-годишният играч се отказа от част от заплатата си, за да се завърне обратно в клуба от Бундеслига.

Именно с екипа на Вердер Фюлкруг имаше най-успешния период в своята досегашна кариера. Юношата на клуба записа общо 124 мача за първия състав между 2019 и 2023 година, в които отбеляза 49 гола и направи 16 асистенции.

През изминалата кампания Фюлкруг започна с Уест Хем, но след това бе преотстъпен в Милан.

„Никога не съм крил факта, че Вердер е много специален клуб за мен. Ето защо бях готов и на финансови жертви, за да осъществя трансфера под наем. За мен беше важно да играя отново за Вердер“, каза Фулкруг.