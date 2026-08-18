Новини
Спорт »
Бг футбол »
Никлас Фюлкруг официално се завърна във Вердер Бремен (СНИМКА)

Никлас Фюлкруг официално се завърна във Вердер Бремен (СНИМКА)

18 Август, 2026 17:30 442 0

  • вердер бремен-
  • никлас фюлкруг-
  • уест хем-
  • футбол

Именно с екипа на Вердер Фюлкруг имаше най-успешния период в своята досегашна кариера

Никлас Фюлкруг официално се завърна във Вердер Бремен (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вердер Бремен официално обяви привличането на нападателя Никлас Фюлкруг под наем от Уест Хем до края на сезона. Трансферът е без опция за закупуване, като 33-годишният играч се отказа от част от заплатата си, за да се завърне обратно в клуба от Бундеслига.

Именно с екипа на Вердер Фюлкруг имаше най-успешния период в своята досегашна кариера. Юношата на клуба записа общо 124 мача за първия състав между 2019 и 2023 година, в които отбеляза 49 гола и направи 16 асистенции.

През изминалата кампания Фюлкруг започна с Уест Хем, но след това бе преотстъпен в Милан.

„Никога не съм крил факта, че Вердер е много специален клуб за мен. Ето защо бях готов и на финансови жертви, за да осъществя трансфера под наем. За мен беше важно да играя отново за Вердер“, каза Фулкруг.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове