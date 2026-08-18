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Световен шампион стана хит: Пристигна на тренировка със скромен Смарт

Световен шампион стана хит: Пристигна на тренировка със скромен Смарт

18 Август, 2026 16:45 645 4

  • фабиан руис-
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  • световен ншампион-
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Очевидно играчът не е оставил парите да го променят

Световен шампион стана хит: Пристигна на тренировка със скромен Смарт - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Фабиан Руис се появи на тренировка с евтина кола само няколко седмици след като стана световен шампион.

Очевидно играчът не е оставил парите да го променят, тъй като пристигна на тренировка с автомобил Смарт.

Всичко това се случи докато неговите съотборници и треньорът Луис Енрике паркираха луксозните си коли.

След като бе забелязан от феновете, испанецът веднага стана сензация в социалните мрежи.

Световният шампион беше сравнен с Нголо Канте, който също преди няколко години, след като бе станал световен шампион, бе забелязан да кара скромния си Мини Купър.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ицо Уинбетя

    4 3 Отговор
    Глей го па тоя бедняк!!!😂

    16:47 18.08.2026

  • 2 Фют

    2 1 Отговор
    Умник!

    16:56 18.08.2026

  • 3 Дзак

    2 1 Отговор
    Очевидно за тренировка не му е необходим друг автомобил.

    16:58 18.08.2026

  • 4 Георги

    2 0 Отговор
    това не го прави скромен. Просто интересите му са други.

    17:01 18.08.2026

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