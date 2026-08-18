Световен шампион стана хит: Пристигна на тренировка със скромен Смарт

Фабиан Руис се появи на тренировка с евтина кола само няколко седмици след като стана световен шампион.
Очевидно играчът не е оставил парите да го променят, тъй като пристигна на тренировка с автомобил Смарт.
Всичко това се случи докато неговите съотборници и треньорът Луис Енрике паркираха луксозните си коли.
След като бе забелязан от феновете, испанецът веднага стана сензация в социалните мрежи.
Световният шампион беше сравнен с Нголо Канте, който също преди няколко години, след като бе станал световен шампион, бе забелязан да кара скромния си Мини Купър.
PSG boss Luis Enrique and his players arriving at training in their luxury vehicles… but everyone was talking about Fabián Ruiz’s choice of transport. 👀😂— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) August 15, 2026
Imagine being a World Cup winner and a Ballon d'Or contender and driving that. 🤯 pic.twitter.com/NAZKRoT6X5
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1 Ицо Уинбетя
16:47 18.08.2026
2 Фют
16:56 18.08.2026
3 Дзак
16:58 18.08.2026
4 Георги
17:01 18.08.2026