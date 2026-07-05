Мбапе пречупи Парагвай, Франция е на четвъртфинал

Националният отбор на Франция успя да преодолее коравата защита и провокативното поведение на Парагвай, печелейки с 1:0 в елиминационен мач от Световното първенство по футбол 2026.
Двубоят се изигра на стадион „Линкълн Файненшъл Фийлд“ във Филаделфия при изключително тежки атмосферни условия и температура от 38–39 градуса.
През първото полувреме „петлите“ доминираха в притежанието на топката (над 70%), но трудно намираха пролуки в отлично организирания южноамерикански „бетон“. Парагвайците, които в предния кръг сензационно елиминираха Германия, заложиха на дефанзивна тактика с петима защитници и забавяне на играта. Първата част завърши без нито един точен изстрел към двете врати.
Ключовият момент в срещата настъпи след почивката с тактическите смени на Дидие Дешан. Влизането на Дезире Дуе раздвижи атаката на европейците. В 67-ата минута младият френски футболист нахлу на скорост в наказателното поле, където бе препънат от Диего Гомес. Първоначално узбекският рефер Илгиз Танташев подмина ситуацията, но след разглеждане с ВАР отсъди наказателен удар.
Зад бялата точка застана капитанът Килиан Мбапе, който хладнокръвно прати вратаря Орландо Хил в противоположния ъгъл. Това е негово 7-о попадение в турнира, с което той се изравни на върха в голмайсторската листа с Лионел Меси. Голът е под №19 за Мбапе на Световни първенства в кариерата му.
В заключителните минути играта се изнерви, а Парагвай прибегна до груби нарушения и провокации, опитвайки се да изкара френските звезди от равновесие. Вратарят Хил направи още няколко отлични спасявания срещу Мбапе в 10-минутното добавено време, предотвратявайки по-сериозна загуба. Франция удържа аванса си и на 10 юли ще срещне Мароко в Бостън в спор за полуфиналите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мбапе
02:57 05.07.2026
2 СЗО
Коментиран от #7
02:59 05.07.2026
3 Наме
Коментиран от #4
03:47 05.07.2026
4 Наме
До коментар #3 от "Наме":Аржентина ще ги бие като мачка в дувар
03:49 05.07.2026
5 Франция-Мароко
03:52 05.07.2026
6 Сватбата
04:19 05.07.2026
7 Вальо Дузпичката
До коментар #2 от "СЗО":Нямаше дузпа. И защо слагат такъв теопитен съдия да свири 1/8 финал на световно първенство? Сигурно, защото по-лесно го манипулират.Много слаби са т.нар. французи, много зле са-грозен, тромав, скучен бавен футбол.
04:25 05.07.2026
8 Жорж от Нубия
04:35 05.07.2026