Мбапе пречупи Парагвай, Франция е на четвъртфинал

Националният отбор на Франция успя да преодолее коравата защита и провокативното поведение на Парагвай, печелейки с 1:0 в елиминационен мач от Световното първенство по футбол 2026.

Двубоят се изигра на стадион „Линкълн Файненшъл Фийлд“ във Филаделфия при изключително тежки атмосферни условия и температура от 38–39 градуса.

През първото полувреме „петлите“ доминираха в притежанието на топката (над 70%), но трудно намираха пролуки в отлично организирания южноамерикански „бетон“. Парагвайците, които в предния кръг сензационно елиминираха Германия, заложиха на дефанзивна тактика с петима защитници и забавяне на играта. Първата част завърши без нито един точен изстрел към двете врати.

Ключовият момент в срещата настъпи след почивката с тактическите смени на Дидие Дешан. Влизането на Дезире Дуе раздвижи атаката на европейците. В 67-ата минута младият френски футболист нахлу на скорост в наказателното поле, където бе препънат от Диего Гомес. Първоначално узбекският рефер Илгиз Танташев подмина ситуацията, но след разглеждане с ВАР отсъди наказателен удар.

Зад бялата точка застана капитанът Килиан Мбапе, който хладнокръвно прати вратаря Орландо Хил в противоположния ъгъл. Това е негово 7-о попадение в турнира, с което той се изравни на върха в голмайсторската листа с Лионел Меси. Голът е под №19 за Мбапе на Световни първенства в кариерата му.

В заключителните минути играта се изнерви, а Парагвай прибегна до груби нарушения и провокации, опитвайки се да изкара френските звезди от равновесие. Вратарят Хил направи още няколко отлични спасявания срещу Мбапе в 10-минутното добавено време, предотвратявайки по-сериозна загуба. Франция удържа аванса си и на 10 юли ще срещне Мароко в Бостън в спор за полуфиналите.