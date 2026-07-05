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Мбапе пречупи Парагвай, Франция е на четвъртфинал

Мбапе пречупи Парагвай, Франция е на четвъртфинал

5 Юли, 2026 02:51, обновена 5 Юли, 2026 02:54 781 8

  • футбол-
  • мондиал 2026-
  • франция-
  • парагвай-
  • мбапе

Дузпа след намеса на ВАР осигури минимален, но заслужен успех на „петлите“ в тежкия сблъсък във Филаделфия

Мбапе пречупи Парагвай, Франция е на четвъртфинал - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Националният отбор на Франция успя да преодолее коравата защита и провокативното поведение на Парагвай, печелейки с 1:0 в елиминационен мач от Световното първенство по футбол 2026.

Двубоят се изигра на стадион „Линкълн Файненшъл Фийлд“ във Филаделфия при изключително тежки атмосферни условия и температура от 38–39 градуса.

През първото полувреме „петлите“ доминираха в притежанието на топката (над 70%), но трудно намираха пролуки в отлично организирания южноамерикански „бетон“. Парагвайците, които в предния кръг сензационно елиминираха Германия, заложиха на дефанзивна тактика с петима защитници и забавяне на играта. Първата част завърши без нито един точен изстрел към двете врати.

Ключовият момент в срещата настъпи след почивката с тактическите смени на Дидие Дешан. Влизането на Дезире Дуе раздвижи атаката на европейците. В 67-ата минута младият френски футболист нахлу на скорост в наказателното поле, където бе препънат от Диего Гомес. Първоначално узбекският рефер Илгиз Танташев подмина ситуацията, но след разглеждане с ВАР отсъди наказателен удар.

Зад бялата точка застана капитанът Килиан Мбапе, който хладнокръвно прати вратаря Орландо Хил в противоположния ъгъл. Това е негово 7-о попадение в турнира, с което той се изравни на върха в голмайсторската листа с Лионел Меси. Голът е под №19 за Мбапе на Световни първенства в кариерата му.

В заключителните минути играта се изнерви, а Парагвай прибегна до груби нарушения и провокации, опитвайки се да изкара френските звезди от равновесие. Вратарят Хил направи още няколко отлични спасявания срещу Мбапе в 10-минутното добавено време, предотвратявайки по-сериозна загуба. Франция удържа аванса си и на 10 юли ще срещне Мароко в Бостън в спор за полуфиналите.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мбапе

    4 6 Отговор
    Великан! Франция ми е фаворит за купата!

    02:57 05.07.2026

  • 2 СЗО

    7 2 Отговор
    А имаше ли дузпа?

    Коментиран от #7

    02:59 05.07.2026

  • 3 Наме

    5 1 Отговор
    Гола вода са франсетата.слаб мач .

    Коментиран от #4

    03:47 05.07.2026

  • 4 Наме

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Наме":

    Аржентина ще ги бие като мачка в дувар

    03:49 05.07.2026

  • 5 Франция-Мароко

    6 1 Отговор
    Кой ли от двата африкански отбори ще спечели, предстои да видим.

    03:52 05.07.2026

  • 6 Сватбата

    4 1 Отговор
    Абе, те били много слаби тия "французи", добре, че бе съдията , та им пдаде дузпа. Смешници! А уж ще стават световни шампиони! Ха-ха-ха-ха.....!

    04:19 05.07.2026

  • 7 Вальо Дузпичката

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "СЗО":

    Нямаше дузпа. И защо слагат такъв теопитен съдия да свири 1/8 финал на световно първенство? Сигурно, защото по-лесно го манипулират.Много слаби са т.нар. французи, много зле са-грозен, тромав, скучен бавен футбол.

    04:25 05.07.2026

  • 8 Жорж от Нубия

    1 1 Отговор
    Гола вода са африканците от франция.

    04:35 05.07.2026

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