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Педри мечтае за „Златната топка“, но поставя отбора над всичко

Педри мечтае за „Златната топка“, но поставя отбора над всичко

6 Юли, 2026 06:14 427 0

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23-годишният полузащитник подчерта, че личните отличия никога не могат да заменят удовлетворението от колективните победи

Педри мечтае за „Златната топка“, но поставя отбора над всичко - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Халфът на испанския национален отбор и Барселона – Педри, призна, че мечтата му е един ден да спечели престижната награда „Златната топка“, но въпреки това поставя отборните успехи на първо място. В интервю за изданието „АС“ 23-годишният полузащитник подчерта, че личните отличия никога не могат да заменят удовлетворението от колективните победи.

Педри, който изигра четири мача за Испания на последното Световно първенство, сподели, че всеки професионален футболист мечтае за най-високото индивидуално признание, но истинската стойност на играта остава в общия успех.

„Всеки, който се е посветил на футбола, мечтае да вдигне „Златната топка“. Това е индивидуална награда, но аз предпочитам отборните трофеи“, заяви той, като допълни, че в националния отбор всички биха искали да спечелят отличието, въпреки че Испания вече има един такъв приз.

На клубно ниво Педри продължава да бъде ключова фигура за Барселона. През сезон 2025/26 той помогна на каталунците да си върнат титлата в Ла Лига, затвърждавайки статута си на един от най-важните играчи в състава.


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