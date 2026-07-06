Флавио Коболи отново сред най-добрите осем на Уимбълдън

Флавио Коболи продължава да пише своята тенис приказка на свещената трева в Лондон. След като миналата година изненада всички с достигането си до четвъртфиналите на Уимбълдън, италианският талант повтори постижението си и този сезон, демонстрирайки изключителна форма и хладнокръвие.

В оспорван двубой, продължил два часа и 34 минути, Коболи се изправи срещу коравия австралиец Алекс де Минор. Италианецът показа завидна концентрация и стабилност, като спечели с 7:5, 7:6(4), 6:3.

Още в първия сет Коболи впечатли с 87% спечелени точки на първи сервис и реализира един пробив, който се оказа решаващ.

Във втората част двамата си размениха по два пробива, а тайбрекът се превърна в истински трилър. Там Коболи демонстрира по-здрави нерви и по-малко грешки, което му донесе предимство от два сета.

В третия сет италианецът затвърди доминацията си, като реализира три пробива и не позволи на съперника да се върне в мача.

С този успех Коболи си осигури място сред най-добрите осем на Уимбълдън, където го очаква сблъсък с победителя от двубоя между българската гордост Григор Димитров и британския талант Артър Фери.