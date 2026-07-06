Новини
Спорт »
Тенис »
Флавио Коболи отново сред най-добрите осем на Уимбълдън

Флавио Коболи отново сред най-добрите осем на Уимбълдън

6 Юли, 2026 19:42 553 1

  • флавио коболи-
  • тенис-
  • приказка-
  • лондон-
  • уимбълдън-
  • алекс де минор

Младата звезда продължава възхода си след впечатляваща победа над Алекс де Минор

Флавио Коболи отново сред най-добрите осем на Уимбълдън - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Флавио Коболи продължава да пише своята тенис приказка на свещената трева в Лондон. След като миналата година изненада всички с достигането си до четвъртфиналите на Уимбълдън, италианският талант повтори постижението си и този сезон, демонстрирайки изключителна форма и хладнокръвие.

В оспорван двубой, продължил два часа и 34 минути, Коболи се изправи срещу коравия австралиец Алекс де Минор. Италианецът показа завидна концентрация и стабилност, като спечели с 7:5, 7:6(4), 6:3.

Още в първия сет Коболи впечатли с 87% спечелени точки на първи сервис и реализира един пробив, който се оказа решаващ.

Във втората част двамата си размениха по два пробива, а тайбрекът се превърна в истински трилър. Там Коболи демонстрира по-здрави нерви и по-малко грешки, което му донесе предимство от два сета.

В третия сет италианецът затвърди доминацията си, като реализира три пробива и не позволи на съперника да се върне в мача.

С този успех Коболи си осигури място сред най-добрите осем на Уимбълдън, където го очаква сблъсък с победителя от двубоя между българската гордост Григор Димитров и британския талант Артър Фери.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    0 0 Отговор
    Труден съперник!

    19:57 06.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове