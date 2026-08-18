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Сестрите Уилямс се сбогуваха рано с турнира на двойки в Синсинати

Сестрите Уилямс се сбогуваха рано с турнира на двойки в Синсинати

18 Август, 2026 14:44 398 3

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  • сащ

Легендарното дуо отпадна драматично след завръщането си на корта

Сестрите Уилямс се сбогуваха рано с турнира на двойки в Синсинати - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След четиригодишна пауза, Серина и Винъс Уилямс отново обединиха сили на корта, но мечтаното им завръщане в Синсинати приключи още в първия кръг. Двете икони на световния тенис, които получиха специална покана („уайлд кард“) от организаторите, не успяха да преодолеят младите си съпернички – украинката Марта Костюк и американката Пейтън Стърнс.

Мачът започна трудно за сестрите Уилямс, които отстъпиха първия сет с 2:6. Във втората част обаче те показаха характер и върнаха интригата, като спечелиха с категоричното 6:1. Решителният трети сет се превърна в истински трилър, но опитът на Серина и Винъс не бе достатъчен – Костюк и Стърнс надделяха с 10:8 след час и 19 минути игра.

Това бе първото съвместно участие на сестрите Уилямс на турнир извън Големия шлем от 2016 година насам. Последният им мач като тандем датираше от US Open през 2022 г., което направи появата им в Синсинати още по-очаквана от феновете.

Въпреки ранното отпадане, Серина (44 г.) и Винъс (46 г.) за пореден път доказаха, че страстта към тениса и борбеният дух не познават възраст. Макар и да не успяха да стигнат далеч в надпреварата, тяхното присъствие на корта вдъхнови хиляди почитатели по целия свят.


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  • 1 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    14:47 18.08.2026

  • 2 Кофти

    5 0 Отговор
    Ненаситни за слава и пари, алчни дъртофели, вместо да се оттеглят когато му е времето, ще станат за смях на дърти години

    14:47 18.08.2026

  • 3 Петкан

    2 0 Отговор
    Сестрите Улиамс от одавна не са актуални и интересни, големия спорт е за настояще, не за увехнала Слава от минало. Днес те рядко достигат до по-високи фази от първия кръг, и интересът към тях намалява. Време де престанат да досаждат и да се излагат, а и не е естетично.

    15:17 18.08.2026

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