От инвалид по рождение до звезден трансфер на Байерн Мюнхен

От дете, за което лекарите са се съмнявали дали някога ще ходи нормално, до звезда на Байерн Мюнхен – историята на Исмаел Сайбари е повече от футболна кариера. Тя е история за семейство, което не се отказва, за преодолени препятствия и за мечта, която постепенно се превръща в реалност. Това лято баварският гранд плати 55 млн. евро за 25-годишния марокански национал, за да го привлече от ПСВ Айндховен и очакванията към него са огромни.

Родителите му – Фатима и Хасан, са напуснали Мароко в края на 80-те години и са се установили в Испания. Още при раждането лекарите установяват сериозна деформация на краката му – ходилата са силно извити навътре и прогнозите не са никак добри. Медиците дори не са били сигурни дали детето някога ще може да ходи нормално.

Семейството обаче отказва да приеме това и прави всичко възможно, за да му осигури необходимото лечение. В продължение на близо година Сайбари преминава през терапия с шини, ортопедични средства и рехабилитация. Усилията дават резултат. На две години Исмаел прави първите си самостоятелни крачки.

„Родителите ми направиха много жертви, за да мога да ходя правилно и да живея нормален живот. За това съм им много благодарен“, разказва Сайбари, който е вярващ мюсюлманин и е благодарен на Божията намеса.

Още от малък Сайбари се влюбва във футбола. Топката е любимата му играчка, а баща му редовно тренира с него и му помага да усъвършенства ударите си.

Когато Исмаел е на шест години, семейството преживява ново изпитание. Баща му губи работата си като зидар, а малкият магазин за хранителни стоки, който той и съпругата му са открили, не носи достатъчно доходи.

Заради професионални възможности семейството се мести в Белгия. Там младият Сайбари продължава футболната си подготовка в различни клубове, преди да попадне в школата на Андерлехт. Тогава започва да мечтае сериозно за професионална кариера. А една от най-големите му мечти е един ден да облече екипа на Байерн.

Пътят му обаче отново не е гладък. На 14-годишна възраст Сайбари е освободен от школата на Андерлехт. По думите на самия футболист причината е била, че е прекалено тежък и не е достатъчно физически подготвен.

За много млади играчи подобен момент би могъл да сложи край на мечтата за професионален футбол. За Сайбари това се оказва поредното препятствие, което трябва да преодолее.

Следващата важна стъпка е Генк, а през 2022 г. преминава в ПСВ Айндховен, където постепенно започва да се превръща от талант в звезда. В ПСВ Сайбари първоначално преминава през втория отбор, но постепенно си пробива път към първия състав.

Сезонът 2025/26 се оказва решаващ за кариерата му. Мароканецът отбелязва 19 гола и става най-добрият реализатор на клуба, като добавя и девет асистенции. Представянето му не остава незабелязано.

В груповата фаза на Шампионската лига Сайбари се изправя срещу бъдещия си клуб Байерн. Именно този мач се оказва последният голям аргумент за ръководството на баварците. А трансферът е част от стратегията на Байерн да привлече по-гъвкави футболисти, способни да играят на различни позиции.