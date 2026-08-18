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Левски с амбициозен ход - води преговори с Еду

Левски с амбициозен ход - води преговори с Еду

18 Август, 2026 13:41 555 0

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"Сините" се стремят към ново начало с международен експерт в управлението

Левски с амбициозен ход - води преговори с Еду - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Сензационна новина разтърси "Герена" преди ключовите мачове на Левски срещу АЕК Атина. Новият собственик на столичния гранд, Атанас Бостанджиев, прави решителна крачка към модернизацията на клуба, като води преговори с не кой да е, а с прочутия бивш футболист и спортен директор на Арсенал – Едуардо Гаспар, по-известен като Еду.

Роденият на 15 май 1978 г. бразилец е добре познат в елитните футболни среди. След успешна кариера на терена, Еду се превърна в един от най-уважаваните спортно-технически директори в Европа. Между 2019 и 2024 година той бе ключова фигура в ръководството на Арсенал, а през последния сезон заемаше висок пост в английския Нотингам Форест.

Поканата към Еду е част от амбициозната стратегия на Бостанджиев за издигане на Левски на ново ниво – както в организационно, така и в спортно отношение. Привличането на експерт с такъв международен опит би било истински пробив за българския футбол и би донесло свежи идеи и професионализъм в управлението на клуба.

В момента двете страни са в процес на финални преговори, като все още не е ясно дали ще бъде постигнато споразумение. Ако сделката се осъществи, това ще бъде исторически момент за Левски и сериозен сигнал към конкурентите в България и Европа.


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