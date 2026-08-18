Левски с амбициозен ход - води преговори с Еду

Сензационна новина разтърси "Герена" преди ключовите мачове на Левски срещу АЕК Атина. Новият собственик на столичния гранд, Атанас Бостанджиев, прави решителна крачка към модернизацията на клуба, като води преговори с не кой да е, а с прочутия бивш футболист и спортен директор на Арсенал – Едуардо Гаспар, по-известен като Еду.

Роденият на 15 май 1978 г. бразилец е добре познат в елитните футболни среди. След успешна кариера на терена, Еду се превърна в един от най-уважаваните спортно-технически директори в Европа. Между 2019 и 2024 година той бе ключова фигура в ръководството на Арсенал, а през последния сезон заемаше висок пост в английския Нотингам Форест.

Поканата към Еду е част от амбициозната стратегия на Бостанджиев за издигане на Левски на ново ниво – както в организационно, така и в спортно отношение. Привличането на експерт с такъв международен опит би било истински пробив за българския футбол и би донесло свежи идеи и професионализъм в управлението на клуба.

В момента двете страни са в процес на финални преговори, като все още не е ясно дали ще бъде постигнато споразумение. Ако сделката се осъществи, това ще бъде исторически момент за Левски и сериозен сигнал към конкурентите в България и Европа.