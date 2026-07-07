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Григор Димитров: Целта да спечеля титла от Големия шлем никога не е изчезвала

Григор Димитров: Целта да спечеля титла от Големия шлем никога не е изчезвала

7 Юли, 2026 14:00 692 5

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Въпреки загубата обаче хасковлията демонстрира оптимизъм

Григор Димитров: Целта да спечеля титла от Големия шлем никога не е изчезвала - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-добрият български тенисист Григор Димитров отпадна в 1/8-финалите на Уимбълдън след поражение от Артър Фери с 2:3 сета. Въпреки загубата обаче хасковлията демонстрира оптимизъм и заяви, че не се е отказал от мечтата си да спечели титла от Големия шлем.

„Допуснах твърде много грешки, просто твърде много. Когато водех, не успях да затвърдя предимството. Концентрацията ми не беше толкова добра, колкото исках. Мога да седя тук и да ви дам още 15 причини, за да обясня загубата си, но това е реалността“, започна Гришо.„Нивото на Артър Фери не ме изненада. Знаех, че е воин и ще се бори докрай. Когато дойдоха големите моменти, той беше този, който диктуваше играта“, заяви Димитров.

„Трябва да бъда много по-селективен във всичко, което правя, на корта и извън него. Колкото по-възрастен ставаш, толкова по-усилено трябва да работиш, за да останеш на върха. Не можеш да промениш курса след 52 седмици и да очакваш да играеш невероятен тенис. Сега трябва да се боря още по-усилено от преди. Дали ще спечеля ли турнир от Големия шлем? Не знам. Но продължавам да си давам възможности да стигна до там. Целта да спечеля турнир от Големия шлем никога не е изчезвала. Ще продължа да опитвам“, завърши Григор.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво Гришо

    5 0 Отговор
    Слагай си гумения шлем и иди да изшииш някоя немита ромка, готин си, ама не прави като големите звезди Божинката и малката Перука. Те окачиха обувките, 10 години след като футбола ги беше задраскал в архивите.

    14:06 07.07.2026

  • 2 Можеше и да спечелиш

    4 0 Отговор
    Ама пустите му кучки и слабия ти ангел!!!

    14:07 07.07.2026

  • 3 Директора👨‍✈️

    2 2 Отговор
    Пожелавам ти успех и ние много ще се радваме. Въпреки всичко трябва да сме реалисти. На сцената са Алкараз, Синер и много други млади таланти.

    14:11 07.07.2026

  • 4 Завърнал се

    4 0 Отговор
    Ще спечелиш динена кора за шлем ти, престани с тия излагации, каквото било дотук било. А ако ще продължаваш вземи все пак се научи как се бие сервис.

    14:15 07.07.2026

  • 5 Перо

    1 0 Отговор
    Кауна да се прибира в Хаскьой! 170-ят в ранг листата вече е финансово бреме на държавата!

    15:10 07.07.2026

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