Елена Рибакина преодоля дъжда и полякинята Фрех за място на осминафиналите в Синсинати

В истински трилър на корта в Синсинати, втората в световната ранглиста Елена Рибакина показа завидна устойчивост и се класира за осминафиналите на престижния турнир от сериите WTA 1000. Казахстанката надделя над упоритата Магдалена Фрех от Полша с 6:4, 7:6(2) след почти два часа оспорвана битка, белязана от променливо време и напрежение до последната точка.

Началото на срещата не предвещаваше лесен път за Рибакина – тя изостана с 0:2 след ранен пробив на Фрех. Въпреки това, шампионката не се поддаде на напрежението, върна пробива и постепенно наложи волята си на корта. Във втория сет двубоят се превърна в истинска шахматна партия, а при тайбрека Рибакина показа класата си, спечелвайки шест поредни точки и затваряйки мача с впечатляваща увереност.

"Видях как облаците се сгъстяват, но се стараех да не прибързвам – знам, че когато бързаш, нещата рядко завършват добре. Денят беше истинско предизвикателство с тази влажност и нестабилно време. В тайбрека успях да се съсредоточа и да взема най-важните точки. Щастлива съм, че успях да се справя и да продължа напред", сподели след победата си световната номер 2.

В следващия кръг Рибакина ще се изправи срещу талантливата рускиня Диана Шнайдер, която също демонстрира борбен дух, обръщайки мача си срещу финалистката от "Ролан Гарос" Мая Хвалинска. Шнайдер се наложи с 6:2, 7:6(3), след като във втория сет навакса изоставане от 1:4 и показа хладнокръвие в решителните моменти.