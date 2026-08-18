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ДАНС: Проверяваме всеки сигнал за насилствен екстремизъм и радикализация

ДАНС: Проверяваме всеки сигнал за насилствен екстремизъм и радикализация

18 Август, 2026 16:41 343 7

  • данс-
  • екстремизъм-
  • радикализация

Пресичането им е приоритет, заявяват от Агенцията

ДАНС: Проверяваме всеки сигнал за насилствен екстремизъм и радикализация - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Предотвратяване и пресичане на заплахи, свързани с насилствен екстремизъм и радикализация, е приоритет в дейността на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), съобщиха от Агенцията за бТВ.

На въпрос какви сигнали срещу националистически организации, радикални неонацистки формирования и фашистки групи са получавани, от кого и какви са предприетите мерки, от ДАНС отговориха, че това е класифицирана информация.

„Предвид динамично променящата се среда на сигурност, ДАНС актуализира и адаптира подходите си спрямо новите заплахи, технологични предизвикателства и начини на действие“, посочиха от Агенцията.

„ДАНС извършва проверка на всеки сигнал или информация, които съдържат данни или предупреждават за действия, относими към конкретните заплахи“, пишат от Агенцията.

По думите им ДАНС провежда самостоятелно и във взаимодействие с други български структури, партньорски служби и организации широк набор от действия за събиране на разузнавателна информация, анализ и наблюдение за разкриване на тези заплахи, както и целенасочени действия за предотвратяването и пресичането им или предприемане на мерки за смекчаването им.

В понеделник Пловдивският районен съд остави в ареста наемателя на помещението, където се събирали членовете на неонацисткия клуб "Кръв и чест " в Пловдив - Ивайло Колев.

Съдът наложи парична гаранция в размер 1000 евро за помагача Ивелин Велев. 18-годишният му син Теодор Велев е освободен от ареста, няма данни да е съпричастен.

Обвиненията срещу тримата са за проповядване или подбуждане към дискриминация, омраза и насилие, основани на раса, национална принадлежност или сексуална ориентация, съобщи заместник-районният прокурор на Пловдив Нено Димов. Останалите 15 от задържаните са пуснати на свобода.

Неонацистката групировка „Кръв и чест“ има корени у нас от повече от 20 години. Многократно е влизала в полезрението на властта и на медиите, а по света е забранена в много държави.

„Кръв и чест“ е международна нацистка мрежа, основана в края на 80-те. Проповядва идеи, отворили едни от най-мрачните страници в историята на човешката цивилизация.

У нас първи опити на тази мрежа да се популяризира са забелязани през 2001 г.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    4 0 Отговор
    Се си мислим, така, кат отклоняват вниманието с те такива случаи, кви ли пари се краднат през тва време. А па и некое и друго "специално" законче наверно...

    16:46 18.08.2026

  • 2 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    И......?ДЯВОЛ НА КУЦО МАГАРЕ

    16:48 18.08.2026

  • 3 Фори

    1 2 Отговор
    Ха ха ха! ДАНС са високоплатени некадърници. Не можаха да открият шефа си. Добре че жена му каза да им се обади. Радев е забранил да се работи по руска линия.

    16:49 18.08.2026

  • 4 Никой

    0 1 Отговор
    Добре е това - но едва ли.

    Може да те смажат като куче и да те пребият - не е едно явлението.

    ДАНС нищо няма да направят по въпроса.

    16:55 18.08.2026

  • 5 Емигрант

    1 0 Отговор
    Ха ха ха проверявали всеки сигнал за екстремизъм, като онзи полицейски шеф от Пловдив който следял и наблюдавал групата убила човека зверски от 2001 г. ? А защо не разследват всички управляващи до сега които категорично проявяват насилствен екстремизъм и радикализация спрямо българския народ ? САЩ и Великобритания посочиха престъпните български политици а в България НИЩО срещу тях, дори някои са и депутати за да бъдат защитени от присъди и съд и нагло СЪВЕТВАТ ОТ ЕКРАНА какво трябва да се направи по даден казус или моментна ситуация ! Да ви повторя, ВИЕ В БЪЛГАРИЯ СТЕ БУДАЛИ И ВОДИТЕ ПОМИЯРСКИ ЖИВОТ С НАВЕДЕНИ ГЛАВИ И САМО СЕ ЧУВА СТРАХЛИВО "ЧУРУЛИКАНЕ" ПО МЕДИИТЕ НА СЪПРОТИВА И НЕСЪГЛАСИЕ ! Поне емигрирайте бе, за да се почувствате свободни и достойни, оставете политиците сами в България за да се избият за властта !

    16:59 18.08.2026

  • 6 Горски

    1 2 Отговор
    Както се и очакваше са скрили, че ресторанта-клуб се оказа собственост на виден адвокат от града на тепетата - Стоян Мемцов, който винаги е бил избиран и предлаган от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) за заемане на ръководни позиции в районните избирателни комисии (РИК). Той е ярък активист на изродската "общност" и често се явява като говорител в различни студия на криминалните антибългарски телевизии, за да менторства по правни въпроси и да брани тезите на соросовите политически проекти у нас.

    17:00 18.08.2026

  • 7 Роза

    0 0 Отговор
    Следва логичния въпрос-щом като тази неонацистка мрежа е забранена в много държави,не е забранена и у нас?!Нали и Конституцията ни забранява да се създават организации с расистка и друга подобна идеология?!Защо двайсет години тези никой не ги е пипнал?!Защо ли питам-отговора е ясен и на децата-защото ги покровителстват хора с много пари!

    17:04 18.08.2026

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