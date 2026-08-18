ДАНС: Проверяваме всеки сигнал за насилствен екстремизъм и радикализация

Предотвратяване и пресичане на заплахи, свързани с насилствен екстремизъм и радикализация, е приоритет в дейността на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), съобщиха от Агенцията за бТВ.

На въпрос какви сигнали срещу националистически организации, радикални неонацистки формирования и фашистки групи са получавани, от кого и какви са предприетите мерки, от ДАНС отговориха, че това е класифицирана информация.

„Предвид динамично променящата се среда на сигурност, ДАНС актуализира и адаптира подходите си спрямо новите заплахи, технологични предизвикателства и начини на действие“, посочиха от Агенцията.

„ДАНС извършва проверка на всеки сигнал или информация, които съдържат данни или предупреждават за действия, относими към конкретните заплахи“, пишат от Агенцията.

По думите им ДАНС провежда самостоятелно и във взаимодействие с други български структури, партньорски служби и организации широк набор от действия за събиране на разузнавателна информация, анализ и наблюдение за разкриване на тези заплахи, както и целенасочени действия за предотвратяването и пресичането им или предприемане на мерки за смекчаването им.

В понеделник Пловдивският районен съд остави в ареста наемателя на помещението, където се събирали членовете на неонацисткия клуб "Кръв и чест " в Пловдив - Ивайло Колев.

Съдът наложи парична гаранция в размер 1000 евро за помагача Ивелин Велев. 18-годишният му син Теодор Велев е освободен от ареста, няма данни да е съпричастен.

Обвиненията срещу тримата са за проповядване или подбуждане към дискриминация, омраза и насилие, основани на раса, национална принадлежност или сексуална ориентация, съобщи заместник-районният прокурор на Пловдив Нено Димов. Останалите 15 от задържаните са пуснати на свобода.

Неонацистката групировка „Кръв и чест“ има корени у нас от повече от 20 години. Многократно е влизала в полезрението на властта и на медиите, а по света е забранена в много държави.

„Кръв и чест“ е международна нацистка мрежа, основана в края на 80-те. Проповядва идеи, отворили едни от най-мрачните страници в историята на човешката цивилизация.

У нас първи опити на тази мрежа да се популяризира са забелязани през 2001 г.