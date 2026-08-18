Тотнъм с апетит към Коди Гакпо, но Ливърпул затваря вратата за трансфер

В последните дни Тотнъм Хотспър се превърна в главен герой на трансферната сцена, след като стана ясно, че лондончани са хвърлили око на звездата на Ливърпул – Коди Гакпо. Според източници от Острова, "шпорите" са впечатлени от качествата на нидерландския нападател и са готови да направят сериозна крачка към неговото привличане.

Слуховете се засилиха, след като TEAMtalk разкри, че Гакпо вече е провел разговори с мениджъра на Тотнъм Роберто Де Дзерби. Според публикацията, 27-годишният национал на Нидерландия е останал очарован от визията и амбициите на лондонския клуб. Дори се твърди, че личните условия между играча и Тотнъм са договорени, а официална оферта към Ливърпул се очаква съвсем скоро.

Въпреки ентусиазма на Тотнъм, "червените" от Мърсисайд не са склонни да се разделят с Гакпо. Клубът оценява нападателя на сума между 60 и 70 милиона паунда, като оферта от около 65 милиона би могла да разклати позициите им. Въпреки това, според журналиста Себ Стафорд-Блур, преговорите между двата клуба все още не са започнали официално, а контактите са ограничени само до представители на футболиста.

Ливърпул ясно заявява, че Гакпо не е на пазара. Със сключен договор за още четири години, клубът разполага с всички козове в ръцете си и не бърза да се разделя с един от ключовите си играчи. Това поставя Тотнъм в деликатна ситуация, като остава да видим дали лондончани ще успеят да убедят "червените" да променят мнението си.