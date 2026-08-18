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Още осем европейски държави се присъединиха към санкциите на ЕС срещу Беларус

Още осем европейски държави се присъединиха към санкциите на ЕС срещу Беларус

18 Август, 2026 16:37 849 28

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Кая Калас приветства решението на страни извън ЕС да се присъединят към ограниченията заради подкрепата на Минск за руската война в Украйна

Още осем европейски държави се присъединиха към санкциите на ЕС срещу Беларус - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас приветства решението на осем европейски държави, които не са членки на блока, да се присъединят към санкциите на ЕС срещу Беларус, предаде Ройтерс, предава БТА.

Към ограничителните мерки са се присъединили Република Северна Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Украйна, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Тези държави ще приведат националните си политики в съответствие с решенията на Съвета на ЕС, приети през юли. Новите санкции разширяват ограниченията върху стоки и технологии, които биха могли да укрепят военния, технологичния, отбранителния или секторa за сигурност на Беларус.

Мерките включват и допълнителни ограничения върху вноса на стоки, които могат да осигурят на Беларус алтернативни източници на приходи, както и разширяване на ограниченията, свързани с участието на Беларус в базирани в ЕС компании за криптоактиви.

ЕС обосновава санкциите с участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна, както и с продължаващите действия на беларуските власти, довели до международни критики и санкции.

Кая Калас приветства решението на осемте държави и подчерта значението на присъединяването им към общата европейска политика спрямо Минск.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    34 6 Отговор
    Ега ти смешната диадема!🤣🤣🤣

    16:39 18.08.2026

  • 2 Верно ли

    40 5 Отговор
    Тая празноглава лейка няма ли да я отстранят накрая и да сложат истински дипломат?

    Коментиран от #7, #10

    16:41 18.08.2026

  • 3 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    6 30 Отговор
    И от санкцийте

    16:42 18.08.2026

  • 4 Вижте

    32 7 Отговор
    Тази снимка олицетворява днешният ЕС....няма какво да коментираме евро дебилизма повече...

    Коментиран от #9

    16:43 18.08.2026

  • 5 ИЗБРОЕНИТЕ 8

    26 7 Отговор
    СА ВСЕ СМЕШНИ ДЪРЖАВИЦИ.

    Коментиран от #16

    16:43 18.08.2026

  • 6 Горди

    26 3 Отговор
    Все държави - "хамстери" с проблеми със съседите в първите редици...

    16:46 18.08.2026

  • 7 Тя ще ходи на мястото

    5 17 Отговор

    До коментар #2 от "Верно ли":

    На Урсула. Но не е празноглава. Доста умна е.

    Коментиран от #11, #14

    16:46 18.08.2026

  • 8 Ах , Ах...

    14 3 Отговор
    Това е Кая, моят сексуален блян! Много е умна, откакто и казах, че се забременява през устата ме съсипа от цугтромбони! Направо започна да му се бели главата от вакуума...

    16:48 18.08.2026

  • 9 По тази логика

    7 14 Отговор

    До коментар #4 от "Вижте":

    Захарова трябва да е пълен олигофрен, поставен под запрещение :)

    16:49 18.08.2026

  • 10 Орк

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Верно ли":

    Като Урсула например. Есес вече няма нито един дипломат. В Сащ са останали само 2 "дипломата"- уиткоф и Кушнер.

    16:50 18.08.2026

  • 11 Верно ли

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "Тя ще ходи на мястото":

    Really??? :)))))) Съди сам/а за себе си тогава, щом ти се струва "доста умна"!

    16:50 18.08.2026

  • 12 СТИГА

    12 5 Отговор
    с тия санкции, бе Еврорендета, живей те с хората !

    Коментиран от #18

    16:50 18.08.2026

  • 13 пешо

    18 4 Отговор
    тия боклуци няма ли да свършат нещо полезно

    16:50 18.08.2026

  • 14 Хи хи

    15 4 Отговор

    До коментар #7 от "Тя ще ходи на мястото":

    Глупости, тая кая е такава куха лейка, че и за нощен пазач не става ! Какво рационално си видял във външната и политика ??? Само злоба към Русия !

    Коментиран от #24

    16:53 18.08.2026

  • 15 бебето

    4 5 Отговор
    Волгата епедал.

    Коментиран от #19

    16:53 18.08.2026

  • 16 русия е джудже

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "ИЗБРОЕНИТЕ 8":

    Няма нищо по смешно от джуджетата

    16:54 18.08.2026

  • 17 Санкции за бездействие

    11 4 Отговор
    Явно се опитват да ги вкарат във войната! Не говоря, че Беларус е сред водещите в света износители на торове, което е още един куршум в крака на Европа. Омразата, наистина убива! Озлобените кучета на Европа сами я затриват.

    16:54 18.08.2026

  • 18 фашистки рашастан в изолация

    5 10 Отговор

    До коментар #12 от "СТИГА":

    Прекалено неграмотен си,за да се опитваш да даваш акъли ,руско ренде! С терористи като руснаците няма как да живееш!

    Коментиран от #20

    16:55 18.08.2026

  • 19 Верно

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "бебето":

    Има три, като повечето коли !

    16:56 18.08.2026

  • 20 Верно

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "фашистки рашастан в изолация":

    Умен си, като игумен !

    16:57 18.08.2026

  • 21 Подлогите и гробокопачи на ЕС

    6 3 Отговор
    продължават да сеят зло и да закопават Европа!

    17:00 18.08.2026

  • 22 Кая Калас

    6 3 Отговор
    Само САЩ и Израел имат право да нападат други държави.

    17:00 18.08.2026

  • 23 Айляк

    3 4 Отговор
    Не знам Зеле какъв комедиант е, но тази естонска пръчка е по-смешна от него.
    Кайчето винаги изглежда като човек, който съвсем не е на мястото си - в това се състои и смешното при нея:))

    17:02 18.08.2026

  • 24 Нещо грешите.

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "Хи хи":

    Тежкото положение но Русия ви е притеснило и ви пречи да разсъждавате трезво. Калас е много образована и умна. Освен че е юрист, има 2 висши образования, висок коефициент на интелигентност и знае 5 езика.

    17:02 18.08.2026

  • 25 Янко

    2 0 Отговор
    Така навремето се присъедини цяла Европа към дядо и нациста за война срещу СССР и видяхме какво стана.

    17:05 18.08.2026

  • 26 Пантагрюел

    0 1 Отговор
    Тази ,, дипломатка" осъди Иран , че Задокеанците им избиха 120 деца в девическо училище плюс цялото държавно ръководство.
    А Урси призна ,че е допуснала стратегическа грешка,с решението да се затварят ядрени централи.Два месеца и десет дни по- късно отиде в Армения,за да им каже да спират тяхната централа.
    Четири години Комисията решава жизненоважния въпрос дали да остане лятното часово време или астрономическото.
    Представете си какви хора карат влака ...

    17:07 18.08.2026

  • 27 Това е отпадъка на Европа

    0 0 Отговор
    Възродили фашизма в Европа!

    17:09 18.08.2026

  • 28 саксън

    0 0 Отговор
    Е затова не трябва да се слагат жени на такива постове, мислят само с минджите си, и Курсулата и тая

    17:11 18.08.2026

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