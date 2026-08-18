Още осем европейски държави се присъединиха към санкциите на ЕС срещу Беларус

Върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас приветства решението на осем европейски държави, които не са членки на блока, да се присъединят към санкциите на ЕС срещу Беларус, предаде Ройтерс, предава БТА.

Към ограничителните мерки са се присъединили Република Северна Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Украйна, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Тези държави ще приведат националните си политики в съответствие с решенията на Съвета на ЕС, приети през юли. Новите санкции разширяват ограниченията върху стоки и технологии, които биха могли да укрепят военния, технологичния, отбранителния или секторa за сигурност на Беларус.

Мерките включват и допълнителни ограничения върху вноса на стоки, които могат да осигурят на Беларус алтернативни източници на приходи, както и разширяване на ограниченията, свързани с участието на Беларус в базирани в ЕС компании за криптоактиви.

ЕС обосновава санкциите с участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна, както и с продължаващите действия на беларуските власти, довели до международни критики и санкции.

Кая Калас приветства решението на осемте държави и подчерта значението на присъединяването им към общата европейска политика спрямо Минск.