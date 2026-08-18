Още осем европейски държави се присъединиха към санкциите на ЕС срещу Беларус

Върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас приветства решението на осем европейски държави, които не са членки на блока, да се присъединят към санкциите на ЕС срещу Беларус, предаде Ройтерс, предава БТА.
Към ограничителните мерки са се присъединили Република Северна Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Украйна, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.
Тези държави ще приведат националните си политики в съответствие с решенията на Съвета на ЕС, приети през юли. Новите санкции разширяват ограниченията върху стоки и технологии, които биха могли да укрепят военния, технологичния, отбранителния или секторa за сигурност на Беларус.
Мерките включват и допълнителни ограничения върху вноса на стоки, които могат да осигурят на Беларус алтернативни източници на приходи, както и разширяване на ограниченията, свързани с участието на Беларус в базирани в ЕС компании за криптоактиви.
ЕС обосновава санкциите с участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна, както и с продължаващите действия на беларуските власти, довели до международни критики и санкции.
Кая Калас приветства решението на осемте държави и подчерта значението на присъединяването им към общата европейска политика спрямо Минск.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
16:39 18.08.2026
2 Верно ли
Коментиран от #7, #10
16:41 18.08.2026
3 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ
16:42 18.08.2026
4 Вижте
Коментиран от #9
16:43 18.08.2026
5 ИЗБРОЕНИТЕ 8
Коментиран от #16
16:43 18.08.2026
6 Горди
16:46 18.08.2026
7 Тя ще ходи на мястото
До коментар #2 от "Верно ли":На Урсула. Но не е празноглава. Доста умна е.
Коментиран от #11, #14
16:46 18.08.2026
8 Ах , Ах...
16:48 18.08.2026
9 По тази логика
До коментар #4 от "Вижте":Захарова трябва да е пълен олигофрен, поставен под запрещение :)
16:49 18.08.2026
10 Орк
До коментар #2 от "Верно ли":Като Урсула например. Есес вече няма нито един дипломат. В Сащ са останали само 2 "дипломата"- уиткоф и Кушнер.
16:50 18.08.2026
11 Верно ли
До коментар #7 от "Тя ще ходи на мястото":Really??? :)))))) Съди сам/а за себе си тогава, щом ти се струва "доста умна"!
16:50 18.08.2026
12 СТИГА
Коментиран от #18
16:50 18.08.2026
13 пешо
16:50 18.08.2026
14 Хи хи
До коментар #7 от "Тя ще ходи на мястото":Глупости, тая кая е такава куха лейка, че и за нощен пазач не става ! Какво рационално си видял във външната и политика ??? Само злоба към Русия !
Коментиран от #24
16:53 18.08.2026
15 бебето
Коментиран от #19
16:53 18.08.2026
16 русия е джудже
До коментар #5 от "ИЗБРОЕНИТЕ 8":Няма нищо по смешно от джуджетата
16:54 18.08.2026
17 Санкции за бездействие
16:54 18.08.2026
18 фашистки рашастан в изолация
До коментар #12 от "СТИГА":Прекалено неграмотен си,за да се опитваш да даваш акъли ,руско ренде! С терористи като руснаците няма как да живееш!
Коментиран от #20
16:55 18.08.2026
19 Верно
До коментар #15 от "бебето":Има три, като повечето коли !
16:56 18.08.2026
20 Верно
До коментар #18 от "фашистки рашастан в изолация":Умен си, като игумен !
16:57 18.08.2026
21 Подлогите и гробокопачи на ЕС
17:00 18.08.2026
22 Кая Калас
17:00 18.08.2026
23 Айляк
Кайчето винаги изглежда като човек, който съвсем не е на мястото си - в това се състои и смешното при нея:))
17:02 18.08.2026
24 Нещо грешите.
До коментар #14 от "Хи хи":Тежкото положение но Русия ви е притеснило и ви пречи да разсъждавате трезво. Калас е много образована и умна. Освен че е юрист, има 2 висши образования, висок коефициент на интелигентност и знае 5 езика.
17:02 18.08.2026
25 Янко
17:05 18.08.2026
26 Пантагрюел
А Урси призна ,че е допуснала стратегическа грешка,с решението да се затварят ядрени централи.Два месеца и десет дни по- късно отиде в Армения,за да им каже да спират тяхната централа.
Четири години Комисията решава жизненоважния въпрос дали да остане лятното часово време или астрономическото.
Представете си какви хора карат влака ...
17:07 18.08.2026
27 Това е отпадъка на Европа
17:09 18.08.2026
28 саксън
17:11 18.08.2026