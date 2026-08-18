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Рафиня поема капитанската лента на Барселона

Рафиня поема капитанската лента на Барселона

18 Август, 2026 15:02 382 0

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Бразилската звезда ще води отбора през предстоящия сезон, след като Тер Стеген и Араухо напуснаха клуба

Рафиня поема капитанската лента на Барселона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Барселона официално обяви, че Рафиня ще бъде новият капитан на отбора за предстоящия сезон. 29-годишният бразилски национал, който впечатли феновете със своята техника и борбеност, ще носи капитанската лента след напускането на досегашните лидери Марк-Андре тер Стеген и Роналд Араухо. Решението бе потвърдено от треньорския щаб на каталунците, които залагат на опита и харизмата на южноамериканеца.

След като Барса се раздели с двама от своите основни капитани, клубът изгради нова лидерска структура. Холандският полузащитник Френки Де Йонг ще бъде втори капитан, а младият талант Педри ще заеме третата позиция в капитанската йерархия. Този свеж лидерски триумвират обещава стабилност и амбиция в съблекалнята на шампионите на Испания.

Пристигнал на „Камп Ноу“ през лятото на 2022 година, Рафиня бързо се превърна в ключова фигура за Барселона. С договор, който го обвързва с клуба до 2028 година, бразилецът демонстрира не само футболни качества, но и лидерски дух, който сега ще бъде възнаграден с капитанската лента.


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