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Скандал: Селекционерът на Салах колабира след бой между съпруги (ВИДЕО)

Скандал: Селекционерът на Салах колабира след бой между съпруги (ВИДЕО)

18 Август, 2026 15:31 476 2

  • египет-
  • хосам хасан-
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  • скандал

Грозната сцена се разиграла в хотел на Северното крайбрежие на Египет

Скандал: Селекционерът на Салах колабира след бой между съпруги (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Египет Хосам Хасан бе приет по спешност в болница след бой между настоящата и бившата му съпруга.

Грозната сцена се разиграла в хотел на Северното крайбрежие на Египет. Хасан и настоящата му половинка Дан Адам посетили заведението след представление.

През вратата нахлула бившата на селекционера Хауида Ел Гарбауи.

Размяната на словесни обиди прераснала във физическа саморазправа.

Треньорът се опитал да разтърве дамите, но не успял. Наложило се бъде извикана полиция.

На място пристигнала и линейка, тъй като Хасан не издържал на напрежението и припаднал. Малко по-късно е бил откаран в болница.


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