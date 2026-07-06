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Линда Носкова шокира Медисън Кийс и се класира за четвъртфиналите на Уимбълдън

Линда Носкова шокира Медисън Кийс и се класира за четвъртфиналите на Уимбълдън

6 Юли, 2026 22:06 643 2

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Чехкинята демонстрира хладнокръвие и елиминира фаворитката след драматичен двубой

Линда Носкова шокира Медисън Кийс и се класира за четвъртфиналите на Уимбълдън - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В истински спектакъл на Уимбълдън, Линда Носкова поднесе една от големите изненади в тазгодишното издание на турнира, като изхвърли от надпреварата поставената под номер 9 Медисън Кийс. Младата чехкиня се наложи с 6:4, 7:6(2) след час и 33 минути оспорвана битка, която държа зрителите в напрежение до последната точка.

Още в първия сет Носкова демонстрира завидна стабилност на сервис, печелейки 71% от точките си при първо подаване и 63% при второ. Тя успя да реализира един пробив, който се оказа решаващ за изхода на частта.

Във втората част и двете тенисистки си размениха по един брейк, а развръзката дойде в тайбрека. Там чехкинята показа по-здрави нерви, минимизира грешките и затвори мача с категорична игра.

С този впечатляващ успех Линда Носкова си осигури място сред най-добрите осем на престижния турнир. В четвъртфиналната фаза тя ще се изправи срещу белгийката Елизе Мертенс, която по-рано елиминира Мари Бужкова.



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