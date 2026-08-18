Кели Озбърн показа отлична форма след драстичното отслабване (СНИМКИ)

Телевизионната звезда Кели Озбърн показа по-спокойна страна от живота си, след като се оттегли за кратка почивка със своя тригодишен син Сидни. 41-годишната дъщеря на рок легендата Ози Озбърн публикува серия снимки от ваканцията и призна, че преживяването ѝ е напомнило колко важно е понякога човек да се откъсне от ежедневното напрежение.

На кадрите Кели Озбърн позира край басейн с бански с леопардов принт, характерните си черни очила тип „котешко око“ и руса коса, прибрана назад. На друга снимка тя е на лодка със сина си Сидни, когото има от музиканта Сид Уилсън, дългогодишния DJ на метъл групата Slipknot, който бе уволнен от групата.

„Наистина започвам да разбирам колко е важно понякога да се отдалечиш от цялата лудост“, написа Озбърн в Instagram. По думите ѝ работата, плановете и хората около нея често я карат да забравя, че има право просто да спре и да си почине. След ваканцията тя се чувства „по-лека, по-спокойна и по-щастлива“ и дори заяви, че се усеща „преродена“.

Почивката идва след особено труден личен период за дъщерята на Ози Озбърн. Кели Озбърн и Сид Уилсън прекратиха годежа си преди седмици. Двамата започнаха отношенията си през 2022 г., а през същата година се роди синът им Сидни. Те се сгодиха през юли 2025 г., по време на прощалния концерт на Ози Озбърн в Бирмингам, но тази година стана ясно, че са сложили край на връзката си.

В началото на август телевизионната личност публикува серия остри, впоследствие изтрити Instagram Stories, в които не назова директно Уилсън, но настоя някой да „поеме отговорност“ и подчерта, че иска спокойствие за себе си и детето си. В други публикации тя поиска обратно кучетата и личните си вещи и спомена издръжка за детето. Нито Кели Озбърн, нито Сид Уилсън обаче са дали подробно публично обяснение за раздялата.

Промените около Уилсън не се ограничават до личния му живот. През август беше съобщено и за раздялата му със Slipknot след близо три десетилетия с групата. Сид Уилсън беше част от състава още от края на 90-те години и участва в превръщането на Slipknot в една от най-разпознаваемите метъл формации на своето поколение.

За Кели Озбърн последната година е белязана и от много по-тежка загуба. Нейният баща, певецът и фронтмен на Black Sabbath Ози Озбърн, почина на 22 юли 2025 г. на 76-годишна възраст. Само 17 дни по-рано той се качи за последен път на сцена с Black Sabbath пред десетки хиляди фенове на стадион Villa Park в родния Бирмингам.

Кели Озбърн продължава активно да защитава наследството на баща си. Наскоро тя реагира остро на коментари на вокалиста на Twisted Sister Дий Снайдър, свързани с авторството на песните в соловата кариера на Ози Озбърн. Снайдър впоследствие уточни, че не е искал да омаловажи приноса му.

След смъртта на Ози Кели бе остро критикувана заради вида си - тя отслабна драстично, което притесни силно феновете ѝ. В няколко публикации в мрежата Кели обясни, че това е ефектът от скръбта и се разяри на критичните коментари. От новите кадри в профила ѝ се вижда, че днес тя изглежда в доста по-добра и здравословна форма.