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Росица Денчева срази водачката в схемата на турнира в Бъзъу

Росица Денчева срази водачката в схемата на турнира в Бъзъу

7 Юли, 2026 15:43 447 0

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19-годишната българка спечели с 6:2, 6:0

Росица Денчева срази водачката в схемата на турнира в Бъзъу - 1
Кадър: БНТ
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Росица Денчева се класира убедително за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Бузъу (Румъния), който е с награден фонд 30 хиляди долара.

19-годишната българка разгроми с 6:2, 6:0 поставената под №1 в схемата и №266 в световната ранглиста София Лансере (Русия) за 54 минути игра.

Във втория кръг Денчева ще играе срещу победителката от мача между Диана-Йоана Симионеску (Румъния) и Рут Лавериас (Испания).


Вчера Росица Денчева се класира и за четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българката и Екатерина Казионова (Русия), поставени под №2 в схемата, спечелиха с 6:1, 6:0 срещу Анемари Лазар (Германия) и Лавиния Лучано (Италия), а следващите им съпернички ще бъдат румънките Александра Ангел и Диана-Йоана Симионеску.


Ива Иванова също е четвъртфиналистка на двойки. 19-годишната българка и Ламис Алхюсеин Азиз (Египет), четвърти поставени в схемата, също спечелиха убедително с 6:1, 6:2 срещу представителките на домакините Алексия-Шара Янку и Алексия Пуяк. За място на полуфиналите те ще играят срещу победителките от мача между Мелиса Бойдън (Великобритания) и Изабел Скууг (Швеция) и румънките Соня Ерика Бутук и Мара Пана.


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