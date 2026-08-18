Парис Джексън се подложила на електрошокова терапия заради тежки психични проблеми

Американската певица и модел Парис Джексън разкри подробности за тежък период от живота си, в който е преминала през девет процедури с електроконвулсивна терапия (ECT) в рамките на три седмици. 28-годишната дъщеря на Майкъл Джексън говори за лечението в подкаста On Purpose на Джей Шети.

По думите на Парис Джексън тя е стигнала до ECT, след като вече е преминала през пет лечебни заведения, различни медикаменти и няколко вида психотерапия, включително когнитивно-поведенческа терапия, DBT и EMDR. Певицата уточнява, че в този период е била в изключително тежко психическо състояние и е чувствала, че е изчерпала възможностите си за лечение.

Електроконвулсивната терапия се прилага под обща анестезия, като контролирани електрически импулси предизвикват кратък припадък в мозъка. Методът се използва при някои тежки психични състояния, включително тежка депресия, когато други лечения не дават резултат. Съвременната процедура е значително по-безопасна от ранните ѝ форми, но може да има нежелани ефекти като объркване и временни проблеми с паметта.

Парис Джексън разказва, че именно загубата на памет е била сред най-сериозните странични ефекти при нея. Тя не помнела посещения и разговори с приятели в дните около някои от процедурите. Според медицинските данни подобни нарушения на паметта са известен риск при ECT и при много пациенти постепенно отслабват след приключване на лечението.

Терапията дала резултат, но музикантката решила да я прекрати, след като обсъдила с лекарите необходимостта от последващо поддържащо лечение. Днес Парис Джексън казва, че разчита на комбинация от различни подходи, усвоени през годините, както и на по-цялостна грижа за физическото и психичното си здраве. Тя работи и със специалист по поведенческо здраве за симптомите на обсесивно-компулсивно разстройство.

Парис Джексън направи признанията, след като наскоро отбелязва шест години без алкохол и наркотици. През януари 2026 г. певицата публично разказа колко труден е бил процесът на възстановяване и подчерта, че трезвеността не означава живот без проблеми, а възможност да ги посреща без веществата, към които преди е прибягвала.

Личният ѝ опит е намерил място и в музиката. Вторият студиен албум на певицата, „Happiest Day of My Life“, излиза на 21 август 2026 г. чрез Republic Records. Обложката е вдъхновена именно от преживяното по време на електроконвулсивната терапия. Албумът съдържа 11 песни и е първият ѝ дългосвирещ проект след дебюта „Wilted“ от 2020 г.

Парис Джексън, единствената дъщеря на покойната поп легенда Майкъл Джексън, през последните години все по-открито говори за зависимостите, депресията и психичното здраве. Самата тя подчертава, че споделя тези преживявания не като универсален модел за лечение, а като част от собствения си път към възстановяване.