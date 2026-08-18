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Парис Джексън се подложила на електрошокова терапия заради тежки психични проблеми

Парис Джексън се подложила на електрошокова терапия заради тежки психични проблеми

18 Август, 2026 19:02 730 6

  • парис джексън-
  • певица-
  • терапия-
  • електрошок-
  • психично здраве

Дъщерята на Майкъл Джексън се е борила със суицидни мисли, зависимост

Парис Джексън се подложила на електрошокова терапия заради тежки психични проблеми - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската певица и модел Парис Джексън разкри подробности за тежък период от живота си, в който е преминала през девет процедури с електроконвулсивна терапия (ECT) в рамките на три седмици. 28-годишната дъщеря на Майкъл Джексън говори за лечението в подкаста On Purpose на Джей Шети.

По думите на Парис Джексън тя е стигнала до ECT, след като вече е преминала през пет лечебни заведения, различни медикаменти и няколко вида психотерапия, включително когнитивно-поведенческа терапия, DBT и EMDR. Певицата уточнява, че в този период е била в изключително тежко психическо състояние и е чувствала, че е изчерпала възможностите си за лечение.

Електроконвулсивната терапия се прилага под обща анестезия, като контролирани електрически импулси предизвикват кратък припадък в мозъка. Методът се използва при някои тежки психични състояния, включително тежка депресия, когато други лечения не дават резултат. Съвременната процедура е значително по-безопасна от ранните ѝ форми, но може да има нежелани ефекти като объркване и временни проблеми с паметта.

Парис Джексън разказва, че именно загубата на памет е била сред най-сериозните странични ефекти при нея. Тя не помнела посещения и разговори с приятели в дните около някои от процедурите. Според медицинските данни подобни нарушения на паметта са известен риск при ECT и при много пациенти постепенно отслабват след приключване на лечението.

Терапията дала резултат, но музикантката решила да я прекрати, след като обсъдила с лекарите необходимостта от последващо поддържащо лечение. Днес Парис Джексън казва, че разчита на комбинация от различни подходи, усвоени през годините, както и на по-цялостна грижа за физическото и психичното си здраве. Тя работи и със специалист по поведенческо здраве за симптомите на обсесивно-компулсивно разстройство.

Парис Джексън направи признанията, след като наскоро отбелязва шест години без алкохол и наркотици. През януари 2026 г. певицата публично разказа колко труден е бил процесът на възстановяване и подчерта, че трезвеността не означава живот без проблеми, а възможност да ги посреща без веществата, към които преди е прибягвала.

Личният ѝ опит е намерил място и в музиката. Вторият студиен албум на певицата, „Happiest Day of My Life“, излиза на 21 август 2026 г. чрез Republic Records. Обложката е вдъхновена именно от преживяното по време на електроконвулсивната терапия. Албумът съдържа 11 песни и е първият ѝ дългосвирещ проект след дебюта „Wilted“ от 2020 г.

Парис Джексън, единствената дъщеря на покойната поп легенда Майкъл Джексън, през последните години все по-открито говори за зависимостите, депресията и психичното здраве. Самата тя подчертава, че споделя тези преживявания не като универсален модел за лечение, а като част от собствения си път към възстановяване.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако

    14 0 Отговор
    Я омаам с електрошоковата палка, сичко че и мине!
    Овца с пари!

    19:04 18.08.2026

  • 2 56565656

    7 0 Отговор
    ах, мотико моя -
    де си ти сега ......

    Коментиран от #6

    19:05 18.08.2026

  • 3 Феникс

    7 0 Отговор
    Тези хамериканце все по налудни стават, все още пържат мозъците на пациенти със налудни технологийюи за лечение, от преди два века! Не можеш да живееш в мегаполиси и да си третиран като стока от собствената си държава и да очакваш да си психично здрав!

    19:06 18.08.2026

  • 4 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор
    Ега и откачалката, брат!🤣🤣🤣

    19:10 18.08.2026

  • 5 Фют

    4 0 Отговор
    Помага, помага на всякакви девианти Електроника.
    Аз на един европроектант му препоръчах, не знам дали обаче е още жив.

    19:27 18.08.2026

  • 6 Твоя ли беше

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "56565656":

    На една нива ли сме копали?
    Айде вече да берем от парите по дърветата?

    19:30 18.08.2026