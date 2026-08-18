Заместник – минитър Пеловска: ВиК секторът се намира в „прединфарктно“ състояние

Министерството на регионалното развитие и благоустройството разработва единна цифрова карта на ВиК сектора, в която да се обедини на едно място информацията за техническото и експлоатационното състояние на инфраструктурата, водните загуби, аварийността, финансовото състояние на операторите, инвестиционните потребности и реализираните проекти. Това съобщи заместник – министърът на регионалното развитие и благоустройството Павлета Пеловска. Тя се срещна с кмета на Свищов Генчо Генчев и областния управител на Велико Търново Марин Богомилов.
„Инициативата е част от започналия цялостен анализ на състоянието на ВиК операторите“, обясни заместник-министърът. Тя подчерта, че по този начин ще бъдат определени критичните водоснабдителни системи и съоръжения, районите с високи загуби на вода и участъците от мрежата с повтарящи се аварии.
На база събраната информация ще може да се приоритизарт бъдещите инвестиции в сектора на основата на измерим риск, техническо състояние и реална необходимост, а не единствено според наличието на проектна готовност или отделно заявена потребност.
„Целта е държавата да разполага с единна и обективна картина, къде се намират най-големите проблеми във ВиК сектора, какъв е рискът за населението, какви инвестиции са необходими и къде всеки вложен публичен ресурс би имал най-голям ефект“, подчерта заместник-министърът.
В Свищов Павлета Пеловска обсъди състоянието с водоснабдяването на общината и предприетите мерки за справяне с безводието.
„ВиК секторът се намира в „прединфарктно“ състояние. Трябва да гледаме на него като на система, а не като единични проблеми“, каза по време на срещата заместник-министърът. По думите ѝ се оказва, че довеждащите водопроводи към повечето населени места в страната са в критично състояние и съществува риск във всеки момент хиляди хора да останат без вода. За да се избегнат кризи при периоди на безводие и засушаване трябва превантивно да се мисли за резервираност на потенциал за вода във всички населени места, стана ясно от думите на Пеловска.
Тя изтъкна бързата и адекватна реакция на община Свищов заедно с ръководството на МРРБ и Българския ВиК холдинг за осигуряване на резервен водоизточник при задълбочилото се засушаване на река Дунав. Свищов е един от първите градове със завършили обекти за енергийно обновяване на жилищни сгради по Плана за възстановяване и устойчивост - с 19 сгради, стана ясно по време на срещата.
В хода на разговора бе обсъдено и изпълнението на проектите на общината, включени в Общинската инвестиционна програма. Като заместник-министърът увери местната власт, че изпълнението на програмата ще продължи, осигурен е и финансовият ресурс.
„Общините могат да разчитат на партньорството на МРРБ“, заяви Павлета Пеловска и подчерта, че политиката на ведомството е насочена към осигуряване на проектна готовност както във Вик сектора, така и в пътния сектор.
Визитата на заместник-министър Пеловска е част от инициативата на МРРБ „Регионите говорят“ за запознаване на ръководството на ведомството с проблемите по места.
В срещата участваха и управителят на „ВиК Йовковци“ инж. Росен Найденов и народният представител от „Прогресивна България“ в Търновски район Георги Чакъров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цвете
Коментиран от #23
18:58 18.08.2026
2 Факт
18:59 18.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 тиквата съм
важното че шуробаджаците са добре и не гладуват
Коментиран от #22
19:00 18.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Щом му е
19:02 18.08.2026
7 бай Т о д о р
Написах това по горе и автоматично го трие като "нецензурно"!
Оправете си софтуера!
19:03 18.08.2026
8 ники
19:05 18.08.2026
9 Старшина Боташ
19:07 18.08.2026
10 Стига вече
19:07 18.08.2026
11 Анонимен
давате подаяния на работещите някога Това е гавра с българите.оставка оставка Оставка
19:16 18.08.2026
12 мимиш
19:19 18.08.2026
13 НАЛИ РАЗДАДОХТЕ ВОДАТА НА КОНЦЕСИЯ
19:19 18.08.2026
14 дрът кумунис
19:23 18.08.2026
15 Янко
19:25 18.08.2026
16 Родина
Развалете концесията на Софийска вода .
Всички язовири да станат държавна
собственост . Защо Борисов не е в затвора ?
19:26 18.08.2026
17 Ама
19:30 18.08.2026
18 Македонскии политичар
Френската "ВЕОЛИЯ" е инвестиционен банкер в РОТШИЛДС и сие Франс и бивш колега на Емянуел Макрон в Ротшилдс банк
Коментиран от #19
19:33 18.08.2026
19 кой и за колко рушвет
До коментар #18 от "Македонскии политичар":продаде водата???
19:37 18.08.2026
20 Гост
Коментиран от #21
19:40 18.08.2026
21 тече уиски
До коментар #20 от "Гост":но само от чешмите на тия които ограбват парите!
19:43 18.08.2026
22 ФАКТ Е
До коментар #4 от "тиквата съм":След убийството на Георги в Пловдив, си спомних за нещо, което бях позабравил,
а никога не трябва да се забравя!
СОЦИАЛИЗМЪТ е ФАШИЗЪМ!
По времето на Възродителниат процес, дъщеря ми се връща разплакана от училище.
Най-добрата и приятелка, с която седели на един чин заявила:
"Аз с туркиня на един чин няма да стоя"
Майка и е туркиня, но аз съм кръстен в църква православен християнин.
Но така комунистите бяха насъскали дори и децата,
та някои приличаха на озверели кучета!
Като убийците на Георги в Пловди
БКП беше фашистка партия:
Което "Подир дъжд качулка",
се постанови и със ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН
Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.
Комунизмът е фашизъм!
Убийството на Георги в Пловдив е следствие на комунистическото възпитание и пример!
След 9.9.1944г.по градове и села най садистично, както при Георги в Пловдив,
по градовете и селата бяха избити над 40 000 работливи и предприемчиви българи!
Труповете им бяха захвърляни за пир на кучета и чакали по дерета и пропасти.
Гробовете им са неизвестни и до днес.
Неизвестни са гробовете и на садистично умъртвените в концлагера Белене.
Труповете им са били изхвърляни на дивите прасета на съседният остров Персин!
СОЦИАЛИЗМЪТ е ФАШИЗЪМ!
Коментиран от #24
19:53 18.08.2026
23 Съвместно управление на водите с Израел
До коментар #1 от "Цвете":Израел ще прати евреи да копат канализации в БГ -))
19:55 18.08.2026
24 кумунисти фашисти социалисти
До коментар #22 от "ФАКТ Е":все античовешка измет и нискоинтелигентна чума...
19:56 18.08.2026