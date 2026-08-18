Заместник – минитър Пеловска: ВиК секторът се намира в „прединфарктно“ състояние

Министерството на регионалното развитие и благоустройството разработва единна цифрова карта на ВиК сектора, в която да се обедини на едно място информацията за техническото и експлоатационното състояние на инфраструктурата, водните загуби, аварийността, финансовото състояние на операторите, инвестиционните потребности и реализираните проекти. Това съобщи заместник – министърът на регионалното развитие и благоустройството Павлета Пеловска. Тя се срещна с кмета на Свищов Генчо Генчев и областния управител на Велико Търново Марин Богомилов.

„Инициативата е част от започналия цялостен анализ на състоянието на ВиК операторите“, обясни заместник-министърът. Тя подчерта, че по този начин ще бъдат определени критичните водоснабдителни системи и съоръжения, районите с високи загуби на вода и участъците от мрежата с повтарящи се аварии.

На база събраната информация ще може да се приоритизарт бъдещите инвестиции в сектора на основата на измерим риск, техническо състояние и реална необходимост, а не единствено според наличието на проектна готовност или отделно заявена потребност.

„Целта е държавата да разполага с единна и обективна картина, къде се намират най-големите проблеми във ВиК сектора, какъв е рискът за населението, какви инвестиции са необходими и къде всеки вложен публичен ресурс би имал най-голям ефект“, подчерта заместник-министърът.

В Свищов Павлета Пеловска обсъди състоянието с водоснабдяването на общината и предприетите мерки за справяне с безводието.

„ВиК секторът се намира в „прединфарктно“ състояние. Трябва да гледаме на него като на система, а не като единични проблеми“, каза по време на срещата заместник-министърът. По думите ѝ се оказва, че довеждащите водопроводи към повечето населени места в страната са в критично състояние и съществува риск във всеки момент хиляди хора да останат без вода. За да се избегнат кризи при периоди на безводие и засушаване трябва превантивно да се мисли за резервираност на потенциал за вода във всички населени места, стана ясно от думите на Пеловска.

Тя изтъкна бързата и адекватна реакция на община Свищов заедно с ръководството на МРРБ и Българския ВиК холдинг за осигуряване на резервен водоизточник при задълбочилото се засушаване на река Дунав. Свищов е един от първите градове със завършили обекти за енергийно обновяване на жилищни сгради по Плана за възстановяване и устойчивост - с 19 сгради, стана ясно по време на срещата.

В хода на разговора бе обсъдено и изпълнението на проектите на общината, включени в Общинската инвестиционна програма. Като заместник-министърът увери местната власт, че изпълнението на програмата ще продължи, осигурен е и финансовият ресурс.

„Общините могат да разчитат на партньорството на МРРБ“, заяви Павлета Пеловска и подчерта, че политиката на ведомството е насочена към осигуряване на проектна готовност както във Вик сектора, така и в пътния сектор.

Визитата на заместник-министър Пеловска е част от инициативата на МРРБ „Регионите говорят“ за запознаване на ръководството на ведомството с проблемите по места.

В срещата участваха и управителят на „ВиК Йовковци“ инж. Росен Найденов и народният представител от „Прогресивна България“ в Търновски район Георги Чакъров.