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Заместник – минитър Пеловска: ВиК секторът се намира в „прединфарктно“ състояние

Заместник – минитър Пеловска: ВиК секторът се намира в „прединфарктно“ състояние

18 Август, 2026 18:55 726 24

  • вик сектор-
  • интерактивна карта-
  • мррб

МРРБ подготвя национална интерактивна карта за състоянието и инвестиционните потребности във ВиК сектора

Заместник – минитър Пеловска: ВиК секторът се намира в „прединфарктно“ състояние - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерството на регионалното развитие и благоустройството разработва единна цифрова карта на ВиК сектора, в която да се обедини на едно място информацията за техническото и експлоатационното състояние на инфраструктурата, водните загуби, аварийността, финансовото състояние на операторите, инвестиционните потребности и реализираните проекти. Това съобщи заместник – министърът на регионалното развитие и благоустройството Павлета Пеловска. Тя се срещна с кмета на Свищов Генчо Генчев и областния управител на Велико Търново Марин Богомилов.

„Инициативата е част от започналия цялостен анализ на състоянието на ВиК операторите“, обясни заместник-министърът. Тя подчерта, че по този начин ще бъдат определени критичните водоснабдителни системи и съоръжения, районите с високи загуби на вода и участъците от мрежата с повтарящи се аварии.
На база събраната информация ще може да се приоритизарт бъдещите инвестиции в сектора на основата на измерим риск, техническо състояние и реална необходимост, а не единствено според наличието на проектна готовност или отделно заявена потребност.

„Целта е държавата да разполага с единна и обективна картина, къде се намират най-големите проблеми във ВиК сектора, какъв е рискът за населението, какви инвестиции са необходими и къде всеки вложен публичен ресурс би имал най-голям ефект“, подчерта заместник-министърът.

В Свищов Павлета Пеловска обсъди състоянието с водоснабдяването на общината и предприетите мерки за справяне с безводието.

„ВиК секторът се намира в „прединфарктно“ състояние. Трябва да гледаме на него като на система, а не като единични проблеми“, каза по време на срещата заместник-министърът. По думите ѝ се оказва, че довеждащите водопроводи към повечето населени места в страната са в критично състояние и съществува риск във всеки момент хиляди хора да останат без вода. За да се избегнат кризи при периоди на безводие и засушаване трябва превантивно да се мисли за резервираност на потенциал за вода във всички населени места, стана ясно от думите на Пеловска.

Тя изтъкна бързата и адекватна реакция на община Свищов заедно с ръководството на МРРБ и Българския ВиК холдинг за осигуряване на резервен водоизточник при задълбочилото се засушаване на река Дунав. Свищов е един от първите градове със завършили обекти за енергийно обновяване на жилищни сгради по Плана за възстановяване и устойчивост - с 19 сгради, стана ясно по време на срещата.

В хода на разговора бе обсъдено и изпълнението на проектите на общината, включени в Общинската инвестиционна програма. Като заместник-министърът увери местната власт, че изпълнението на програмата ще продължи, осигурен е и финансовият ресурс.

„Общините могат да разчитат на партньорството на МРРБ“, заяви Павлета Пеловска и подчерта, че политиката на ведомството е насочена към осигуряване на проектна готовност както във Вик сектора, така и в пътния сектор.

Визитата на заместник-министър Пеловска е част от инициативата на МРРБ „Регионите говорят“ за запознаване на ръководството на ведомството с проблемите по места.

В срещата участваха и управителят на „ВиК Йовковци“ инж. Росен Найденов и народният представител от „Прогресивна България“ в Търновски район Георги Чакъров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цвете

    16 4 Отговор
    А НИЕ СЪЩО СЕ НАМИРАМЕ В ТАКОВА СЪСТОЯНИЕ ОТ НЕКОМПЕТЕНТНОСТТА НА ВАШЕТО ПРАВИТЕЛСТВО ОТ ДЕН ПЪРВИ.

    Коментиран от #23

    18:58 18.08.2026

  • 2 Факт

    9 3 Отговор
    И ние затова се чудим защо некадърници като искат да го управляват!

    18:59 18.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 тиквата съм

    10 3 Отговор
    благодарение на мен се намирате в „прединфарктно“ състояние
    важното че шуробаджаците са добре и не гладуват

    Коментиран от #22

    19:00 18.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Щом му е

    6 2 Отговор
    сложила диагноза радункевата "докторка", да действа. Да ама не, радките само констатират за повече нямат експертност

    19:02 18.08.2026

  • 7 бай Т о д о р

    10 1 Отговор
    40 г о д и н и САМО к р а д е н е , НЕМА как ДА с т а не.

    Написах това по горе и автоматично го трие като "нецензурно"!
    Оправете си софтуера!

    19:03 18.08.2026

  • 8 ники

    9 2 Отговор
    ВиК сектора от години отчита загуби на вода 50%-70%. И какво се оказва--продава вода нелегално срещу КЕШ парички !!!???

    19:05 18.08.2026

  • 9 Старшина Боташ

    4 2 Отговор
    Айде почвай да оправяш ,стига констатации и.род комунистически сталинистки

    19:07 18.08.2026

  • 10 Стига вече

    4 1 Отговор
    Мистър кеш мистър кеш мистър кеш

    19:07 18.08.2026

  • 11 Анонимен

    5 1 Отговор
    Замразявате мин заплата и евентуално
    давате подаяния на работещите някога Това е гавра с българите.оставка оставка Оставка

    19:16 18.08.2026

  • 12 мимиш

    3 1 Отговор
    а бе ВиК -а тата са претъпкани със службогонци,оправдават се и страдат че няма пари и всичко е старо,ако бяха коректни служители и работеха с мерак и в полза към хората,щяха и загубите да са много по-малко и режими нямаше да има

    19:19 18.08.2026

  • 13 НАЛИ РАЗДАДОХТЕ ВОДАТА НА КОНЦЕСИЯ

    8 2 Отговор
    На французи, евреи и други подобни. Уж за по-добре.

    19:19 18.08.2026

  • 14 дрът кумунис

    4 0 Отговор
    крад крад крад изкрадох сичко!!!

    19:23 18.08.2026

  • 15 Янко

    7 0 Отговор
    ВИК е държавната фирма която пълни чекмеджетата постоянно и ако има прокуратура всички трябва да са в затвора.

    19:25 18.08.2026

  • 16 Родина

    3 1 Отговор
    Милиарди наляха във водният сектор .
    Развалете концесията на Софийска вода .
    Всички язовири да станат държавна
    собственост . Защо Борисов не е в затвора ?

    19:26 18.08.2026

  • 17 Ама

    3 2 Отговор
    Бойко ПОДАРИ водата на България и ВиК на ИЗРАЕЛ

    19:30 18.08.2026

  • 18 Македонскии политичар

    2 0 Отговор
    ШЕФ на концесионата фирма на Софийска вода
    Френската "ВЕОЛИЯ" е инвестиционен банкер в РОТШИЛДС и сие Франс и бивш колега на Емянуел Макрон в Ротшилдс банк

    Коментиран от #19

    19:33 18.08.2026

  • 19 кой и за колко рушвет

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Македонскии политичар":

    продаде водата???

    19:37 18.08.2026

  • 20 Гост

    5 0 Отговор
    С тия цени на водата от чешмите уиски трябва да тече

    Коментиран от #21

    19:40 18.08.2026

  • 21 тече уиски

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    но само от чешмите на тия които ограбват парите!

    19:43 18.08.2026

  • 22 ФАКТ Е

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "тиквата съм":

    След убийството на Георги в Пловдив, си спомних за нещо, което бях позабравил,
    а никога не трябва да се забравя!
    СОЦИАЛИЗМЪТ е ФАШИЗЪМ!

    По времето на Възродителниат процес, дъщеря ми се връща разплакана от училище.
    Най-добрата и приятелка, с която седели на един чин заявила:
    "Аз с туркиня на един чин няма да стоя"
    Майка и е туркиня, но аз съм кръстен в църква православен християнин.
    Но така комунистите бяха насъскали дори и децата,
    та някои приличаха на озверели кучета!
    Като убийците на Георги в Пловди

    БКП беше фашистка партия:
    Което "Подир дъжд качулка",
    се постанови и със ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН
    Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.
    Комунизмът е фашизъм!

    Убийството на Георги в Пловдив е следствие на комунистическото възпитание и пример!
    След 9.9.1944г.по градове и села най садистично, както при Георги в Пловдив,
    по градовете и селата бяха избити над 40 000 работливи и предприемчиви българи!
    Труповете им бяха захвърляни за пир на кучета и чакали по дерета и пропасти.
    Гробовете им са неизвестни и до днес.
    Неизвестни са гробовете и на садистично умъртвените в концлагера Белене.
    Труповете им са били изхвърляни на дивите прасета на съседният остров Персин!

    СОЦИАЛИЗМЪТ е ФАШИЗЪМ!

    Коментиран от #24

    19:53 18.08.2026

  • 23 Съвместно управление на водите с Израел

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цвете":

    Израел ще прати евреи да копат канализации в БГ -))

    19:55 18.08.2026

  • 24 кумунисти фашисти социалисти

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "ФАКТ Е":

    все античовешка измет и нискоинтелигентна чума...

    19:56 18.08.2026

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