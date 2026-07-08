Новак Джокович стигна до полуфиналите на „Уимбълдън“ след петсетова драма срещу Оже-Алиасим

Новак Джокович постигна една от най-епичните си победи на „Уимбълдън“, след като надделя над канадеца Феликс Оже-Алиасим в петсетова битка, продължила 5 часа и 15 минути. С успеха сърбинът записа своята 107-а победа на турнира от Големия шлем в Лондон – абсолютен рекорд, и се класира за 15-ия си полуфинал, осми пореден.

Двубоят премина през два тайбрека, обрат, затворен покрив и множество пропуснати сетболи, но в решителния супер тайбрек Джокович демонстрира характер, стабилни нерви и прецизност. Ветеранът поведе рано, доминира в ключовите разигравания и реализира първия си мачбол при 10:4.

В следващия кръг Ноле ще се изправи срещу Яник Синер, световния №1 и действащ шампион. Срещата обещава да бъде сблъсък между опита и младостта, между рекордите на Джокович и амбицията на Синер да защити титлата си.

След мача сърбинът сподели, че е спечелил „с ракета и сърце“, а най-голямото му вдъхновение остават децата му, които го гледат до късно, независимо от продължителността на битките му на корта.

Ако желаеш, мога да направя и по-кратка версия, или по-репортажен стил.