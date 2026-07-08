Новак Джокович стигна до полуфиналите на „Уимбълдън“ след петсетова драма срещу Оже-Алиасим

Новак Джокович постигна една от най-епичните си победи на „Уимбълдън“, след като надделя над канадеца Феликс Оже-Алиасим в петсетова битка, продължила 5 часа и 15 минути. С успеха сърбинът записа своята 107-а победа на турнира от Големия шлем в Лондон – абсолютен рекорд, и се класира за 15-ия си полуфинал, осми пореден.
Двубоят премина през два тайбрека, обрат, затворен покрив и множество пропуснати сетболи, но в решителния супер тайбрек Джокович демонстрира характер, стабилни нерви и прецизност. Ветеранът поведе рано, доминира в ключовите разигравания и реализира първия си мачбол при 10:4.
В следващия кръг Ноле ще се изправи срещу Яник Синер, световния №1 и действащ шампион. Срещата обещава да бъде сблъсък между опита и младостта, между рекордите на Джокович и амбицията на Синер да защити титлата си.
След мача сърбинът сподели, че е спечелил „с ракета и сърце“, а най-голямото му вдъхновение остават децата му, които го гледат до късно, независимо от продължителността на битките му на корта.
Ако желаеш, мога да направя и по-кратка версия, или по-репортажен стил.
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1 анонимен
09:35 08.07.2026
2 ChatGPT ахаха
09:39 08.07.2026
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Въпреки това, легендарният треньор Рик Мачи вярва, че испанецът взема правилното решение, като не бърза обратно на терена.23-годишният трябваше да пропусне Мадрид, Рим, Ролан Гарос и Уимбълдън и преживя най-трудния период от впечатляващата си кариера. Контузията спря напредъка му, след като преди това беше намекнал за още един блестящ сезон с титли на Australian Open и в Доха.
Въпреки че отсъствието му позволи на световния номер едно Яник Синер да увеличи преднината си на върха в ATP класацията, Карлос остава фокусиран върху завръщането си във форма за сезона на твърдите корти в Северна Америка през август.
Мачи, който е тренирал множество забележителни шампиони през кариерата си, похвали седемкратния носител на Големия шлем, че поставя дългосрочното си бъдеще над краткосрочните резултати.Маки подкрепя предпазливия подход на Алкарас
Относно възстановяването на испанеца, треньорът подчерта, че търпението често е най-трудната част за елитните спортисти. Въпреки това, той вярва, че играчът от Ел Палмар владее ситуацията перфектно
09:40 08.07.2026
4 дядо дръмпир-важно
Карлос се стреми към завръщане през августВъпреки това, Карлос и отборът му многократно подчертават, че завръщането твърде рано може да застраши останалата част от кариерата му. Настоящият план е Алкарас да се върне през август по време на турнето в Северна Америка.
23-годишният прекара последните три месеца в рехабилитация, а не на състезания. Това е разочароващо време за играч, който вече се е утвърдил сред най-големите млади конкуренти в историята.
По време на отсъствието си Яник спечели огромно предимство в борбата за трона на ATP и изглежда готов да завърши сезона като номер едно в света за втори път за три години.
09:43 08.07.2026