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Димитър Кузманов приключи участието си в Брауншвайг след оспорван двубой

Димитър Кузманов приключи участието си в Брауншвайг след оспорван двубой

7 Юли, 2026 18:05 443 0

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Българският тенисист не успя да преодолее първия кръг на престижния турнир в Германия

Димитър Кузманов приключи участието си в Брауншвайг след оспорван двубой - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Димитър Кузманов не успя да премине първото препятствие на силния тенис турнир от сериите "Чалънджър 125" в Брауншвайг, Германия. Надпреварата, която се провежда на клей и е с внушителен награден фонд от 203 900 евро, се оказа непреодолима за пловдивчанина още в началната фаза.

В първия кръг Кузманов се изправи срещу поставения под номер 4 Ян Чоински от Великобритания – тенисист, който заема 100-ата позиция в световната ранглиста. Срещата продължи 96 минути и премина през множество обрати, но в крайна сметка британецът надделя с 6:4, 6:4.

Първият сет започна равностойно, като двамата си размениха пробиви в средата на частта. В решителните моменти обаче Чоински показа по-здрави нерви и успя да спечели два поредни гейма, с което си осигури преднина, която не изпусна до края на сета.

Във втората част сценарият се повтори – Кузманов навакса изоставане, но при 3:3 отново допусна пробив, който се оказа фатален за изхода на мача.

Въпреки ранното отпадане, 32-годишният българин има поводи за удовлетворение. Кузманов премина успешно през квалификациите, записвайки две победи, и си осигури 2045 евро от наградния фонд, както и 5 ценни точки за световната ранглиста. В момента той заема 427-ото място в класацията на ATP.


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