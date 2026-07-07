Яник Синер с място на полуфиналите на Уимбълдън

Яник Синер, който оглавява световната ранглиста, се превърна в първия полуфиналист на престижния турнир Уимбълдън тази година. Италианецът демонстрира класа и хладнокръвие, като надделя над германеца Ян-Ленард Щруф с резултат 7:5, 7:6(4), 6:3 след 2 часа и 37 минути оспорвана битка на Централния корт.

От първия сет двамата тенисисти предложиха на зрителите истински спектакъл. Сетът вървеше гейм за гейм, но при 6:5 Синер показа железни нерви и реализира решаващ пробив, с който поведе в резултата.

Вторият сет бе още по-напрегнат – след размяна на пробиви се стигна до тайбрек, където италианецът отново надделя с прецизна игра и безпогрешни удари.

В третата част Щруф се опита да се върне в мача, но при 4:3 Синер отново проби съперника си и не изпусна инициативата до края, затваряйки срещата с категорично 6:3.

Синер впечатли с мощен сервис – 16 аса и 32 уинъра, като реализира 65% от първите си сервиси. За сравнение, Щруф успя да вкара едва 51% от началните си удари, което се оказа решаващо за крайния изход на двубоя.

В битката за място на големия финал Яник Синер ще се изправи срещу победителя от интригуващия сблъсък между Феликс Оже-Алиасим и Новак Джокович.