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Димитър Кисимов крачи смело на юношеския Уимбълдън

Димитър Кисимов крачи смело на юношеския Уимбълдън

7 Юли, 2026 20:50 394 0

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18-годишният българин се класира за третия кръг на турнира

Димитър Кисимов крачи смело на юношеския Уимбълдън - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Димитър Кисимов се класира за третия кръг на сингъл при юношите на Откритото първенство на Великобритания по тенис – Уимбълдън.

18-годишният българин, поставен под №9 в схемата, победи представителя на домакините Лиъм Чанън със 7:6(3), 6:4 за 81 минути игра.


На старта на турнира Кисимов елиминира италианеца Рафаеле Чиурнели с 6:3, 7:5, а на осминафиналите ще се изправи срещу партньора си на двойки Конър Дойг (Република Южна Африка). Българинът ще има възможност да вземе реванш, след като до момента има две поражения от този съперник. През миналата година Кисимов отстъпи драматично с 6:3, 4:6, 10:12 в квалификациите на „Уимбълдън", а през юни тази година загуби с 4:6, 5:7 във втория кръг на „Ролан Гарос".


В мача срещу Чанън Кисимов изостана с пробив при 5:6 в първия сет, но веднага върна брейка и прати частта в тайбрек. В него българинът поведе с 6:2 точки и реализира втория си сетбол за аванс в резултата.


Във втория сет Кисимов пропиля ранен пробив аванс, но в деветия гейм отново проби подаването на Чанън за 5:4. След това българинът затвори срещата с убедителен сервис гейм на нула и заслужено се класира за осминафиналите.


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