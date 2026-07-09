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Росица Денчева с успех над рускиня и класиране на полуфинал в Румъния

Росица Денчева с успех над рускиня и класиране на полуфинал в Румъния

9 Юли, 2026 16:52 486 0

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Българката се наложи над Екатерина Казионова

Росица Денчева с успех над рускиня и класиране на полуфинал в Румъния - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Тенисистката Росица Денчева се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на клей в румънския град Бузъу. Надпреварата е с награден фонд от 35 хиляди долара.

Българката се наложи над партньорката си на двойки Екатерина Казионова (Русия) с 6:4, 6:4 за час и 38 минути.

Първият сет предложи седем пробива, но след 4:4 Денчева спечели подаването на съперничката си, а след това затвори сета на собствен сервис за 6:4. Във втората част националката стигна до пробив в третия гейм, който се оказа достатъчен, за да стигне до крайния успех.


В спор за място на финала Денчева ще се изправи срещу рускинята Мария Головина.


По-късно днес Ива Иванова ще играе на полуфиналите в надпреварата на двойки. Българката и Ламис Алхюсеин Азиз (Египет), поставени под №4 в схемата, ще се изправят срещу румънките Александра Ангел и Диана-Йоана Симионеску.


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