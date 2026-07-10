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Екзекуторът на Григор Димитров прибра повече от един милион паунда

Екзекуторът на Григор Димитров прибра повече от един милион паунда

10 Юли, 2026 11:00 720 1

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Преди участието си на Откритото първенство на Великобритания Фери имаше само две победи в мачове от Големия шлем

Екзекуторът на Григор Димитров прибра повече от един милион паунда - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Британският тенисист Артър Фери претърпя невероятна лична промяна в рамките на няколко дни, в които спечели първия си собствен милион.

23-годишният Фери, който на осминафиналите на „Уимбълдън“ елиминира Григор Димитров в пет сета и супертайбрек, вече е полуфиналист на турнира, а това му гарантира 900 000 паунда от наградния фонд.

Преди участието си на Откритото първенство на Великобритания Фери, който беше допуснат с уайлдкард, имаше само две победи в мачове от Големия шлем. Преди „Уимбълдън“ личното му състояние, спечелено от наградни фондове в тениса, наброяваше 650 000 паунда. Сега той вече е заработил над 1,5 милиона паунда.

Всъщност Артър Фери не може да каже, че някога е изпитвал липса на финанси. Баща му Лоик Фери е сериозен играч на финансови пазар, където ръководи инвестиционен фонд. През 2007 г. той става собственик на френския футболен клуб Лориен, който продаде през тази година, но запази президентския пост.

Сделката за „мерлузите“ със сигурност значително е увеличило семейното богатство, тъй като през 2023 г. Лоик Фери беше класиран на 398-о място на най-богатите французи със състояние от 320 милиона евро. Само 12 години по-рано той разполага със 120 милиона евро.

Днес Артър Фери ще играе срещу шампиона на "Ролан Гарос" Александър Зверев в полуфинален мач на "Уимбълдън".


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