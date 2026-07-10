Барселона залага на мащабна финансова инжекция за летен трансферен удар

Барселона планира да осигури свеж капитал от внушителните 210 милиона евро. Тази сума ще бъде използвана за амбициозно подсилване на състава през летния трансферен прозорец. Каталунците, които все още се борят с ограничена ликвидност, залагат на заем, обезпечен с очакваните приходи за новия сезон, за да останат конкурентоспособни на европейската сцена.

Сред основните трансферни цели на новия наставник Ханзи Флик изпъква името на аржентинския нападател Хулиан Алварес, който в момента блести с екипа на Атлетико Мадрид. Испанските медии твърдят, че „дюшекчиите“ няма да се разделят с южноамериканеца за по-малко от 150 милиона евро, което превръща сделката в истински трансферен трилър. Договорът на Алварес с мадридчани е валиден до лятото на 2030 година, което допълнително усложнява преговорите.

Спортният директор на Барса, Деко, не спира да работи по още две ключови попълнения. Карим Адейеми, младото крило на Борусия Дортмунд, е сред желаните имена. Германският национал, който през изминалия сезон реализира 7 гола и 4 асистенции в Бундеслигата, има договор с „жълто-черните“ до 2027 година, но слуховете за евентуален трансфер не стихват. Португалският универсален защитник Жоао Кансело също е в полезрението на каталунците. След успешен наемен период на „Камп Ноу“, Кансело остави отлични впечатления с 2 гола и 3 асистенции в 23 мача. Очаква се Барса да преговаря с Ал Хилал за постоянен трансфер, като цената за правата на бившия играч на Манчестър Сити и Байерн Мюнхен се движи между 10 и 15 милиона евро.

Въпреки желанието за сериозно обновяване на състава, ръководството на Барселона е твърдо решено да спазва стриктно финансовите изисквания на Ла Лига. Правилото 1:1 за разходите остава водещо, за да се гарантира безпроблемна регистрация на новите попълнения и стабилност на клуба в дългосрочен план.