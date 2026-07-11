Сделката между Лудогорец и Олимпиакос за Петър Станич е пред финализиране

Трансферът на звездата на Лудогорец Петър Станич в Олимпиакос е пред финализиране. Различията между двата клуба са почти изгладени и остава да се уточнят само дребни детайли по сделката, съобщава Sport24.
Информацията гласи още, че човек с решаваща роля от "орлите" вече е в Атина за заключителни разговори с ръководството на гранда от Пирея. Същото се отнася и за представители на Станич.
"Скай спорт Германия" добавя, че трансферът ще бъде на стойност около 9 млн. евро. Преговорите между Лудогорец и Олимпиакос продължиха близо месец, като по всичко изглежда, че най-накрая ще има развръзка.
➡️ #Olympiacos Piraeus are close to sign Serbian international Petar #Stanic. A transfer fee of €9 million is being discussed, though the deal is not yet finalized. Stanic is considered the best player in the #Ludogorets Razgrad squad and had already received inquiries from… pic.twitter.com/iLGkkF6gIq— Marlon Irlbacher (@Sky_Marlon89) July 10, 2026
Сръбският национал не игра в нито една от двете петъчни контроли на разградчани, което също говори за предстоящото му напускане.
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