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Сделката между Лудогорец и Олимпиакос за Петър Станич е пред финализиране

Сделката между Лудогорец и Олимпиакос за Петър Станич е пред финализиране

11 Юли, 2026 08:02 671 0

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  • олимпиакос-
  • футбол

Човек с решаваща роля от "орлите" вече е в Атина за заключителни разговори с ръководството на гранда от Пирея

Сделката между Лудогорец и Олимпиакос за Петър Станич е пред финализиране - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Трансферът на звездата на Лудогорец Петър Станич в Олимпиакос е пред финализиране. Различията между двата клуба са почти изгладени и остава да се уточнят само дребни детайли по сделката, съобщава Sport24.

Информацията гласи още, че човек с решаваща роля от "орлите" вече е в Атина за заключителни разговори с ръководството на гранда от Пирея. Същото се отнася и за представители на Станич.

"Скай спорт Германия" добавя, че трансферът ще бъде на стойност около 9 млн. евро. Преговорите между Лудогорец и Олимпиакос продължиха близо месец, като по всичко изглежда, че най-накрая ще има развръзка.

Сръбският национал не игра в нито една от двете петъчни контроли на разградчани, което също говори за предстоящото му напускане.


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