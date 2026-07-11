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Спортът по ТВ в събота (11 юли)

Спортът по ТВ в събота (11 юли)

11 Юли, 2026 08:05 978 1

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в събота (11 юли) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

08.00 Суперкарс, второ състезание в Таунсвил МАХ Спорт 1

11.00 Мото GP, втора тренировка за Гран при на Германия МАХ Спорт 1

11.50 Мото GP, квалификация за Гран при на Германия МАХ Спорт 1

31.15 Маунтинбайк: Световна купа в Пал Аринсал, спускане, жени Евроспорт 2

13.20 Волейбол, Япония – Турция, жени МАХ Спорт 2

13.40 Мото 3, Мото 2: квалификация за Гран при на Германия МАХ Спорт 1

14.00 Колоездене: Тур дьо Франс, осми етап, мъже Евроспорт 1

15.00 Тенис : Уимбълдън, двойки, мъже, финал Евроспорт 2

15.50 Мото GP, спринт за Гран при на Германия МАХ Спорт 1

16.10 ADAG GT, Нюрнбургринг МАХ Спорт 2

16.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3

17.30 Волейбол, България – Франция, жени МАХ One

17.30 Тенис : Уимбълдън, жени, финал Евроспорт 2

18.00 Конен спорт, Купа на България БНТ 3

18.30 Волейбол, България – Румъния, под 18 г. МАХ Спорт 2

19.30 Сенши, бойна вечер във Варна МАХ Спорт 1

22.00 Спортно катерене: Световни серии в Шамони, скорост, мъже и жени Евроспорт 1

23.00 Голф: PGA тур, Шампионат на Кентъки, трети ден Евроспорт 2

00.00 Норвегия – Англия БНТ 1, БНТ 3

04.00 UFC, Макгрегър срещу Халауейр МАХ Спорт 2

04.00 Аржентина – Швейцария БНТ 1, БНТ 3


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