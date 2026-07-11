Спортът по ТВ в събота (11 юли)

Героят на Испания: Изглежда, че случайностите не съществуват и ако влезеш подготвен, топката отново идва при теб

Микел Мерино се превърна в герой за Испания при победата с 2:1 над Белгия в четвъртфиналите на Мондиал 2026. Халфът се разписа в 88-ата минута и до ...