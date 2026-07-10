Александър Зверев сложи край на британската мечта за финал на Уимбълдън

Александър Зверев се превърна в първия германец от години, който ще се бори за титлата на Уимбълдън. Вълнуващият полуфинал на Централния корт противопостави втория поставен в схемата срещу любимеца на британската публика – Артър Фери, който получи специална покана за участие. След два часа и 14 минути битка, Зверев триумфира с категоричното 7:6(0), 6:2, 6:4 и сложи точка на надеждите на домакините за местен финалист.

В първия сет зрителите станаха свидетели на истинска драма – двамата тенисисти си размениха по два пробива, но в решителния тайбрек Зверев показа класа и не остави никакви шансове на Фери, като не му позволи да спечели дори точка.

Във втората част германецът демонстрира впечатляваща ефективност – 83% успешни първи сервиси и 86% на втори, което му донесе два безапелационни пробива.

Третият сет затвърди превъзходството на шампиона от „Ролан Гарос“ – 88% успеваемост на първи сервис и перфектни 100% на втори, плюс още два пробива, които окончателно решиха изхода на срещата.

Сега Александър Зверев очаква с нетърпение да разбере кой ще бъде неговият опонент в неделния финал – световният номер едно и действащ шампион Яник Синер или легендарният Новак Джокович, който вече седем пъти е вдигал трофея на Уимбълдън.