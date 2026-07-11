Новак Джокович призна защо продължава да играе на 39 години

След загубата от Яник Синер на полуфинилите на „Уимбълдън“ Новак Джокович заяви, че все още не мисли за края на кариерата си. 39-годишният сърбин обясни и защо продължава да играе тенис.

„Миналата година стигнах до четири полуфинала. Тази година в три турнира от Големия шлем играх един финал и един полуфинал. Мисля, че за 99% от играчите това би бил много добър резултат. За мен е добър, но не е достатъчно добър.

Разбира се, все още се наслаждавам на тръпката от състезанието. Може би вече не толкова на трудните седмици на подготовка за големи турнири, когато трябва да преодоляваш много физическа болка отново и отново.

Радвам се, че тялото ми се представи добре на този турнир. Но на почти всеки друг турнир през последните две години винаги съм имал някакъв проблем.

Чувствам, че все още мога да играя на ниво от топ 5, състезавайки се с най-добрите. И ми харесва. Но в същото време стои въпросът: докъде искаш да стигнеш, колко още искаш да играеш, как точно искаш да играеш и т.н.

Не чувствам натиск, никой не ме принуждава да играя. Правя това, защото искам и все още мога да се представя на ниво топ 10 или топ 5“, каза Джокович на пресконференция.