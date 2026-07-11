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Новак Джокович призна защо продължава да играе на 39 години

Новак Джокович призна защо продължава да играе на 39 години

11 Юли, 2026 18:29 643 5

  • новак джокович-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт

Радвам се, че тялото ми се представи добре на този турнир

Новак Джокович призна защо продължава да играе на 39 години - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След загубата от Яник Синер на полуфинилите на „Уимбълдън“ Новак Джокович заяви, че все още не мисли за края на кариерата си. 39-годишният сърбин обясни и защо продължава да играе тенис.

„Миналата година стигнах до четири полуфинала. Тази година в три турнира от Големия шлем играх един финал и един полуфинал. Мисля, че за 99% от играчите това би бил много добър резултат. За мен е добър, но не е достатъчно добър.

Разбира се, все още се наслаждавам на тръпката от състезанието. Може би вече не толкова на трудните седмици на подготовка за големи турнири, когато трябва да преодоляваш много физическа болка отново и отново.

Радвам се, че тялото ми се представи добре на този турнир. Но на почти всеки друг турнир през последните две години винаги съм имал някакъв проблем.

Чувствам, че все още мога да играя на ниво от топ 5, състезавайки се с най-добрите. И ми харесва. Но в същото време стои въпросът: докъде искаш да стигнеш, колко още искаш да играеш, как точно искаш да играеш и т.н.

Не чувствам натиск, никой не ме принуждава да играя. Правя това, защото искам и все още мога да се представя на ниво топ 10 или топ 5“, каза Джокович на пресконференция.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    7 0 Отговор
    Човекът на 39 играе полуфинали и финали на турнири от големия шлем, нещо което 95% от всички останали няма да постигнат през цялата си кариера дори веднъж! Всякакви коментари са излишни! Елементарен пример е Григор! Звезда, кариера, популярен, фен база , а мисля , че има едва едно полуфиналче на такъв турнир! Джокера на 39, много след зенита на силите си стига полуфинал просто така!

    Коментиран от #2, #4

    18:34 11.07.2026

  • 2 Лопата Орешник

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Поправям се, има три полуфинала нашето момче! Ама това е за цялата му кариера, а Джокера има повече само от както започнаха да го отписват за тениса! Нелепо е!

    18:36 11.07.2026

  • 3 Баба Гошка

    0 3 Отговор
    За пари и за още пари и какво друго му остава да прави? Да обучи децата си и те да почнат евентуално да печелят

    Коментиран от #5

    18:50 11.07.2026

  • 4 Тенисист

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    А ти цял живот си на дъното 🤣🤣😂😂 Григор е постигнал милиони пъти повече в живота от тебе

    18:52 11.07.2026

  • 5 Германец

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Баба Гошка":

    На вас булгаретата само пари са ви в главите, затова сте и най зле финансово💩

    18:52 11.07.2026

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